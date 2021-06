Carlos Miguel Prieto:  “La pandemia nos pone límites y retos”

EL UNIVERSAL).- “La pandemia nos pone límites y retos, pero uno aprende de ellos”, dijo este fin de semana el director de orquesta Carlos Miguel Prieto, en entrevista con EL UNIVERSAL, minutos antes de dirigir a la Orquesta Nacional de España, algo que para el músico supone un sueño realizado.

El arribo del Covid-19 condicionó las actuaciones musicales, sobre todo de las grandes orquestas, pero también trajo una oportunidad excepcional para que el gremio responda y se reinvente. “La pandemia nos está obligando a volvernos más imaginativos, a valorar más lo que hacemos y también a considerar todo tipo de voces y músicas sin el menor temor”, relata el maestro que ha dirigido más de 100 estrenos en el mundo.

Prieto, quien es director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, y que también dirige la Orquesta Filarmónica de Louisiana, no destaca solo por su faceta de director de orquesta y sus iniciativas culturales. También se dedica a promover desde hace años los trabajos más recientes de compositores, especialmente en el continente americano. “Lo hago por una natural curiosidad, porque creo que es una oportunidad única trabajar con compositores que han escrito algo recientemente. Igual que me gusta ver películas y obras de teatro nuevas o leer las novelas que acaban de salir, me ocurre lo mismo con la música. Estar cerca de los compositores es algo que le da vida, interés y vigencia a lo que hacemos”, asegura el músico.

Prieto considera como una misión el apoyar a nuevos autores en una parte del mundo, como Latinoamérica, donde se genera una cantidad ingente de voces, intérpretes y orquestas talentosas. También en México sobra ingenio musical.

“Soy alguien que piensa siempre en las oportunidades de crecimiento. Hay en México voces, intérpretes y orquestas, además de una afición desenfrenada por la música. Y eso lo veremos cuando regresemos a tocar conciertos”, anticipa.