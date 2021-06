“Dicen que fue una pelea de borrachos, y sacan raja política”: Celia Maya

Las autoridades electorales deben de cumplir la ley

La candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya García realizó su rueda de prensa en compañía de la candidata a la Diputación Local al Distrito XII, Jazmín Olvera, el candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, Lupe García, y el vocero de la candidata a la gubernatura, Juan José Jiménez.

Celia Maya reafirmó su triunfo en la contienda Electoral del próximo 6 de junio, pues aseguró estar arriba en las preferencias electorales. Sobre el agravio en San Juan del Río, donde cuatro personas de su equipo resultaron heridos reprobó que el aparato gubernamental armara un montaje para decir que fue una pelea de borrachos, y sacar raja política.

Sobre la denuncia ante la fiscalía, la candidata a la gubernatura dijo que la autoridad se ha visto omisa, por no esclarecer y por no querer atender los hechos. Asimismo dijo que las autoridades confunden lo electoral con la investigación de los delitos, aseguró que es violencia política.

“Hemos sido blanco de situaciones muy desagradables; hemos sido atacados y acosados de manera constante en recorridos, he recibido amenazas vía redes sociales e inclusive he sido acosada también en mi domicilio particular. En dos ocasiones un grupo de mujeres identificadas como parte del equipo del Partido Acción Nacional y en particular de Enrique Vega Carriles, atacaron y agredieron físicamente y sin motivo a Juan Aristeo Ramírez, primero en Calamanda y posteriormente en La Cañada”, denunció Jazmín Olvera.

Luego explicó que su equipo se dirigía a un recorrido de campaña, y los empezaron a seguir automóviles y en el camino a San Pedro Zacatenco se cerraron, sin identificarse y sin mostrar una supuesta orden para detención en contra de Juan Aristeo Ramírez, a él y a otros miembros del equipo, les despojaron por la fuerza de sus teléfonos celulares y sus identificaciones además de amenazar con golpearlos. Todo ello consta en video.

Al final la candidata solicitó a las autoridades competentes; Fiscalía, Instituto Electoral del estado de Querétaro, al Tribunal Electoral y a todas las autoridades auxiliares, a respetar la imparcialidad con la que se deben manejar, para que se pueda vivir en el Marqués unas elecciones pacíficas, donde el ciudadano tenga certeza.

Celia Maya pidió a las autoridades que no fabriquen delitos y que respeten la decisión de los ciudadanos. No se explicó que las autoridades denuncien a Juan Aristeo Ramírez de violencia de género, cuando están atacando a Jazmín Olvera y no atienden la fiscalía su denuncia.