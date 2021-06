El foro que no debió operar desde 2018 

(EL UNIVERSAL).- El foro Plaza Condesa ofreció más de 50 conciertos que pudieron derivar en una tragedia peor a la de la línea 12 del metro de la CDMX.

Un dictamen elaborado el 21 de diciembre de 2018 por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó que el lugar se encontraba en “alto riesgo de colapso” debido a las fallas estructurales de los dos edificios que rodean al centro de espectáculos administrado por Ocesa. No obstante, el lugar siguió funcionando hasta 2020.

“El edificio central que aloja las instalaciones de la sala de espectáculos, a pesar de que no presenta daños derivado del sismo, también rebasa los valores de desplazamiento reglamentarios, además, se encuentra entre los dos cuerpos mencionados anteriormente (edificios colindantes), por lo que también se encuentra en alto riesgo”, dictó el oficio.

No fue hasta el 21 de mayo pasado, tres semanas después del colapso del metro, que la dirección de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc decidió cerrar el lugar. Esto derivado de otra revisión realizada el 25 de agosto de 2020 también por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que ratificó el “alto riesgo de colapso”, además de que hubo reparaciones inconclusas y la inclinación “inadmisible” del foro.

“El procedimiento ya se venía atendiendo (desde antes del colapso del Metro), son muchísimos los inmuebles que están en estas condiciones de la Ciudad de México después del sismo de 2017 y el del 23 de junio de 2020”, explicó Fernando Corzo Osorio, director de Protección Civil de la Cuauhtémoc.

Si bien el área que dirige Corzo se encargó de emitir un oficio para la suspensión, el funcionario dijo desconocer por qué el lugar no había sido clausurado. “No tengo conocimiento si hay documentos con algún antecedente, yo tengo el último, cuyo llamado nos hace el Instituto (para la Seguridad de las Construcciones). Nosotros vamos y colocamos los sellos”.

Personal de la dirección general de este Instituto, encargado de hacer los peritajes, aclaró que la responsabilidad del cierre fue turnada a la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, órgano creado a partir del sismo de 2017 y que dirige César Cravioto Romero, a quien fue remitido el primer peritaje en 2018.

El comisionado aclaró que este inmueble no forma parte de la lista de edificios atendidos por la instancia que preside. “Ya no es un asunto que estemos atendiendo nosotros, es un tema entre particulares”, dijo a EL UNIVERSAL.

Ocesa, operadora del Plaza Condesa, aclaró días después del sismo de 2017, que el inmueble se encontraba sin daños mayores, pero nunca que los edificios colindantes lo ponían en riesgo.





El show continuó en El Plaza

(EL UNIVERSAL).- Entre los conciertos que se realizaron en el Plaza Condesa desde el peritaje de gobierno que advertía, en diciembre de 2018, sobre el alto riesgo de colapso del recinto, destacan los de Marky Ramone (diciembre de 2018), Matute (julio de 2019) y Hello Seahorse (febrero de 2020).

En el caso del show Matute, titulado “La Guerra de los 80s”, se extendió a nueve fechas con más de mil 500 personas por show, a uno de ellos, incluso, acudió Sofía Castro, hija de Angélica Rivera.

Consultado por este medio, Ocesa se negó a hablar sobre la suspensión. “Hasta no tener actualizados los estudios no tenemos ninguna declaración”, explicó un vocero de la empresa.

Daños visibles

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por el interior del Condominio Plaza Condesa, que constató los daños visibles de los edificios colindantes al recinto. Estos muestran grandes grietas, muros caídos, distintas inclinaciones y una estructura de metal para dar soporte.

El peritaje de agosto de 2020 asegura que este marco de metal no ofrece un soporte real, pues está “inconcluso”. Se advierten “daños severos” derivados del sismo de 2017 debido al “golpeteo” entre los edificios y el Plaza Condesa, lo que derivó en una “separación casi nula” que ha puesto en riesgo tanto el complejo habitacional, como las áreas comerciales y el foro.

“Los dos edificios laterales se están inclinando hacia el centro. Toda la fachada está detenida con pincitas”, comentó la administración del edificio.

El condominio presenta un problema legal entre inquilinos y no ha sido completamente desalojado. Muchos dejaron el lugar tras el sismo de 2017, pero actualmente hay siete departamentos ocupados, según la administración. En diciembre de 2019, algunos se ampararon para que no fuera demolido, tras la compraventa con una inmobiliaria.

Ambos peritajes consideraron consultar al INBA para una posible demolición, pero el organismo aclaró, a través de su área de comunicación social, que éste “no está catalogado como un inmueble con valor artístico”, por lo que derribarlo le corresponde a la alcaldía y la Seduvi.