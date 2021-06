Me dará gusto entregarme al amor: Lambda 

(EL UNIVERSAL).- En febrero pasado, Lambda García anunció su separación de Luja Duhart, y la noticia conmovió por la manera en la que el conductor hizo el anuncio, pues estaba notablemente afectado. Actualmente, Lambda está trabajando en su recuperación porque, dice, no importa que una relación importante haya concluido, él no va a cerrar su corazón a nuevas oportunidades de amar.

“Me encuentro muy bien, muy tranquilo, muy feliz y muy contento, creo que uno tiene que aferrarse a lo que tiene en las manos, a la familia, al trabajo y a ti mismo. Yo salí adelante con tantas cosas… ponerte en manos de expertos, ir con un terapista de cuarzos, de ángeles, lo que te funcione, pero siempre buscando ayuda externa”, dijo.

Además de ser conductor de “Hoy”, Lambda probó suerte dentro del reality del matutino “Las estrellas bailan”, que ha reunido a personalidades como Laura Bozzo, Michelle Vieth y Raúl Sandoval.

“Al reality se le da la seriedad que requiere, se le dan los tiempos que tienen que ser, tiempos de ensayo, es un programa dentro de otro programa, se tiene que hacer todo para ofrecer algo muy bien hecho”, comentó.

Absorto al 100% en su trabajo, el conductor asegura que no se ha cerrado al amor.

“Yo estoy en la disposición de enamorarme, de abrirme, porque si uno empieza a cerrar su corazón, si se vuelve un témpano de hielo, no funciona, a fin de cuentas la vida es para eso, para levantarnos y caernos, pero volvernos a levantar con la misma enjundia.

“Estoy dispuesto a que si llega alguien que me complemente, que me haga sentir feliz, que me respete, me dará gusto entregarme nuevamente al amor”, aseguró Lambda.