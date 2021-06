Rafael Amaya y Roberto Tapia sufren estafa Cancelan show en Estados Unidos

Agencia México

Rafael Amaya y Roberto Tapia revelaron que fueron engañados por un empresario que los contrató para presentar su tour y por tal motivo tuvieron que cancelar el evento de último minuto.

A través de un comunicado, los artistas anunciaron que no realizarían su presentación en Idaho a pesar de que ellos se encontraban en el lugar.

“El evento no se realizó porque el empresario Tony Chávez y su equipo no cumplieron con los acuerdos que se realizaron y nos mintieron desde días atrás, esto no es culpa de nuestro equipo de trabajo ya que los artistas Rafael Amaya y Roberto Tapia llegaron a la Ciudad de Caldwell, Idaho, para su presentación, pero al darnos cuenta que nos habían mentido, se tomó la decisión de cancelar el evento, al empresario se le comunicó desde días antes que bajo cualquier mentira el evento sería cancelado, como sucedió”, dice parte del mensaje revelado por medio de las redes sociales.

Por último, tanto Rafael como Roberto destacaron que a pesar de las incomodidades que su decisión pueda causar, seguirán tomando esta medida si otros empresarios les hacen lo mismo.

“Este es el primer evento cancelado de parte de “Tour los Compadres” todos los eventos anteriores se han llevado a cabo y se seguirán haciendo siempre y cuando los empresarios cumplan con los acuerdos”.

Tras combatir sus adicciones en un centro de rehabilitación, Rafa Amaya decidió volver a la vida pública con esta gira en la que comparte escenario con su Tapia, quien se dice le salvó la vida cuando estuvo en lo más hondo de sus problemas con las drogas y el alcohol.