Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen vespertino de actividades candidatos a la gubernatura del 01 de Junio

Mauricio Kuri

Los candidatos panistas a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González y a la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, llevaron a cabo un cierre de campaña conjunta en la demarcación marquesina, la cual, a pesar de la pandemia derivada por el COVID19, se vivió de manera muy dinámica a través de recorridos por todas las localidades y reuniones en distintos puntos de las comunidades y fraccionamientos.

Al respecto, Enrique Vega refirió que gracias al trabajo de toda la estructura panista de El Marqués es que ya se cuenta con el triunfo para todos los candidatos de Acción Nacional, solo faltar refrendarlo con el voto en los comicios del próximo 6 de junio, por lo que enfatizó en la importancia de salir a votar y cuidar los votos de toda la red.

En su intervención, el candidato a Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, afirmó que una vez que refrenden el triunfo, Enrique Vega será, rebasando sus propias expectativas, el mejor presidente municipal de toda la historia del municipio, y es que explicó que juntos harán equipo reforzando la salud y la seguridad, para tener un municipio con mejor calidad de vida.

“Lo vamos a apoyar con clínicas en tú casa, con mejores servicios de salud en las comunidades, con mejor apoyo en la seguridad, porque lo mejor que podemos hacer por Querétaro es que sea un estado seguro, para esto déjenme decirles algo, en Querétaro y El Marqués habrá muchos abrazos para las familias o las víctimas, pero si son necesarios balazos, esos se los van a llevar los delincuentes ya que aquí no van a entrar y es que El Marqués es un municipio de paz, donde podemos caminar, trasladarnos, trabajar, podamos acudir a los lugares de forma segura”.

Para este cierre de campaña también estuvieron presentes las candidatas a diputadas federal por el Distrito V y local por el Distrito XII, Erika Díaz Villalón y Verónica Galicia Castañón respectivamente; además del líder estatal del PAN, Agustín Dorantes y del PAN municipal, Alejandro Escobedo; así como el Senador Alfredo Botello Montes; y el coordinador de campaña de Mauricio Kuri en El Marqués, Marcos Aguilar Vega.

Celia Maya

En rueda de prensa, la candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, reiteró su llamado a los ciudadanos a votar el próximo 6 de junio. En ese sentido, instó denunciar cualquier delito electoral, como la compra de votos.

«Me dirijo a los ciudadanos para decirles que este 6 de junio haremos historia en Querétaro, el voto es secreto y está en sus manos el futuro de sus familias».

Un día después de su cierre de campaña, la aspirante a gobernadora insistió en la existencia de solo dos propuestas, la presentada por el candidato del PAN y Querétaro Independiente, Mauricio Kuri y la que representa la Cuarta Transformación.

En otro orden de ideas, señaló que ya representantes de su partido se encuentran firmando las boletas electorales, iniciativa que presentó en días pasados con el fin de evitar un fraude electoral.

Abigail Arredondo

Vamos a ganar y lo celebramos en grande con Gustavo Nieto Chávez, Claudia Guerrero, Paul Ospital y nuestra gente de Santa Lucía, porque ya somos muchos los valientes que estamos dispuestos a proponer ideas innovadoras y trabajar duro por nuestro estado, para que todos y cada uno de los queretanos tengan la calidad de vida que merecen.

Abigail Arredondo Ramos, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Querétaro, informó que cerrará su campaña electoral el martes por la tarde, en las instalaciones del Comité Directivo Estatal (CDE), en El Pueblito, evento al que espera que asista el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno Cárdenas.

“El martes, desde las seis de la tarde, tendremos el cierre de campaña en el Comité Directivo Estatal de partido, en la parte de atrás tenemos un área bastante amplia, abierta y con lugar para estacionamiento; entonces, decidimos (hacerlo) ahí, porque, además justo lo que hemos dicho, esta unidad es el fortalecimiento al instituto político, entonces, decidimos que, en lugar de hacerlo en una plaza pública, yo quería cerrar ahí en el PRI. No sé si nos podrá acompañar ‘Alito’, porque en estos últimos tres días cierran todos y la vez pasada que vino, quedamos en que tal vez podría regresar; yo le voy a escribir hoy, a ver si nos va a poder acompañar”.

Katia Reséndiz

Katia Reséndiz Jaime acompañó a su cierre de actividades proselitistas a Miguel Leal, candidato a presidente Municipal de Cadereyta, esto en la delegación municipal de Vizarrón, donde tuvo oportunidad de presentar sus propuestas, así como pedir la confianza de la ciudadanía.

“Yo como Gobernadora del Estado me voy a comprometer a hacer un buen manejo y responsable de los recursos públicos, a ser una Gobernadora de calle, una Gobernadora que no solamente va a venir cada 6 años o cada 3 años, una Gobernadora permanente, que lo que más le importa es el desarrollo social del Estado, no nada más el de la zona metropolitana” … “Yo solamente les quiero decir, que nos den su confianza y que no les vamos a fallar, pero que sobre todo no los vamos a abandonar, ni Cadereyta ni Vizarrón van a quedar nunca más en el olvido”.

Al cierre de campañas electorales en los municipios de Colón y Cadereyta, estuvieron presentes la candidata a Diputada Federal por el Distrito I, Alexa Hernández; la candidata a Diputada local por el Distrito XI; y la candidata a Diputada local por el Distrito XIV, Doris Vargas Jiménez.

Juan Carlos Martínez

Con la participación de verdaderos ciudadanos, activistas y empresarios ya cambiamos la forma de tomar decisiones en Querétaro, no somos políticos, por eso la gente va a votar por nosotros, no venimos de otros chiqueros y no somos los mismos marranos, afirmó el candidato de Fuerza por México a la gubernatura, Juan Carlos Martínez.

De cara al cierre del proceso de campaña, el candidato del partido rosa continúa recorriendo los 18 municipios para invitar a los queretanos a cambiar el rumbo de estado por una propuesta innovadora.

“Lo seguiremos diciendo, somos ciudadanos como cualquiera, somos respetuosos, pero sobre todo no tenemos cola que no pisen, no somos políticos, no somos como los otros marranos que nomás se andan cambiando de chiquero, somos la nueva opción para hacer las cosas mejor y la gente ya se está dando cuenta.

Aseguró que Querétaro necesita un cambio urgente en temas de inversión, seguridad, empleo, obra pública, apoyo al campo, abasto de agua y sobre todo en la forma de administrar un estado que es prospero por su gente y por sus bondades, no por el gobierno.

El candidato del partido rosa reiteró el llamado a los queretanos a no dejarse engañar por apoyos que les ofrecerán en los próximos días por su voto, pues es la forma en la que siempre actúan los partidos como el PAN, PRI y ahora Morena.

“La gente no es tonta, ya se dio cuenta que todo lo que les ofrecen es de su propio dinero, yo les digo agarren, pero voten por el rosa, voten por Juan Carlos Martínez y por Fuerza México, somos la opción diferente y necesitamos cambiar el rumbo del estado”.