Resumen de Actividades Diputados Federales

Sonia Rocha (PAN)

De frente a padres de familia del Municipio de Tolimán, la candidata del Partido Acción Nacional a Diputada Federal por el Primer Distrito, Sonia Rocha Acosta, apuntó a la prevención y atención de adicciones como una tarea apremiante, que deberá realizarse en coordinación entre los gobiernos, estatal y municipal, y en razón del presupuesto, por los Diputados Federales y Estatales.

“En el Primer Distrito, la presencia de adicciones es un problema que se nota en los diez municipios. Y vemos con tristeza que la ausencia de atención, se debe a un presupuesto insuficiente y un déficit de especialización en las instituciones de salud”; argumentó.

Ignacio Loyola (PAN)

Al destacar el trabajo realizado por el gobierno panista en sus tres niveles de gobierno en Querétaro, vecinos de la colonia La Loma, señalaron que “han recibido muchos golpes bajos por el presidente (AMLO) que tenemos ahora y hoy queremos recordar que somos un País que no dependemos de un gobierno autoritario, somos miles de trabajadores que damos el día a día para salir adelante por nuestras familias, por nuestros empleos, por nuestra casa y por todas las comunidades. Con la mayoría en el Congreso, Ustedes pueden lograr muchas cosas a favor del País; hay que quitarle la mayoría a ese Partido para no aprobar tantas cosas malas que vienen de parte de Morena, debemos votar contra ese grupo y votar por el PAN, que significa seguir por el camino que llevamos de bienestar.” Además, se pronunciaron contra la adquisición de la Refinería Deer Park.

Sobre este último punto, en reunión con vecinos del lugar, el Candidato al Tercer Distrito Federal Electoral del Partido Acción Nacional, Ignacio Loyola Vera, señaló que México adquiere una deuda importante en millones de dólares, “parte de las mentiras de la 4T” y agregó que, con la mitad de esa inversión, se podría haber impulsado otro tipo de energías limpias. “Un gobierno que miente… la mentira es el peor defecto que puede tener un político porque destruye la confianza” y consideró que los grandes proyectos a nivel nacional deberían suspenderse por algún tiempo y dirigirlo a equipamiento de las colonias y las comunidades; “el presupuesto bien dirigido, beneficia a millones de personas”.

Asimismo, los invitó a mantener la unidad, se comprometió a ser su representante, de ganar en las elecciones, “que Ustedes sepan que soy su representante, los que mandan son Ustedes”; los invitó no perder la fuerza que debe tener la ciudadanía, “no creamos que no tenemos esa fuerza, pero si nos dispersamos y no nos ponemos de acuerdo, no llegaremos a ningún lado. El humanismo se ha sacado de la política, tenemos que ser empáticos, colaboradores entre nosotros, aspecto que debemos recuperar; ayudarnos entre nosotros mismos para que Querétaro sea mejor”, finalizó Loyola Vera, al subrayar que, de lograr la mayoría en el Congreso, habrá un contrapeso para evitar que se siga destruyendo el País.

Beatriz Robles (Morena)

Beatriz Robles candidata de Morena, afirmó que los representantes populares deben servir al pueblo y no servirse de él por lo que se comprometió a reducir las prerrogativas de todos los partidos políticos.

Rosy Pacheco (PRI)

Compartió en sus redes sociales: Recorrer, escuchar, convencer y proponer ¡Sé lo que le duele a nuestro #Distrito3! Lo conozco y estoy dispuesta a trabajar por mejores oportunidades, verdadera labor legislativa y una representación de equilibrio real para que México crezca de verdad.

¡Este 6 de junio hagamos realidad el cambio! Vota por #RosyPacheco para diputada federal.