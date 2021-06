En la quiebra el 50% del transporte de turismo

A pesar de que hay un mejor panorama en el estado, sólo han repuntado un 40%.

Por Josefina Herrera

Noticias

Aunque el estado se encuentra en mejor escenario frente a la pandemia, los meses críticos por los que la población pasó dejaron fuertes estragos económicos, y uno de los sectores que se vio más afectado fue el transporte de turismo, pues el 50 por ciento de él, se fue a la quiebra, así lo informó Francisco Leyva Luna, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

En este sentido, mencionó que aunque poco a poco la ciudadanía se ha animado más a salir, todavía hay quienes se cuidan por el temor a contagiarse, y es por ello que le ha costado a este sector salir de la crisis.

“Muchos se fueron ahora sí que a la quiebra, yo creo que un 50 por ciento más o menos de los que se dedican al turismo se fueron a la quiebra, y se puede decir que están sobreviviendo porque ahora sí que como reactivados no porque mucha gente ha seguido su vida más o menos normal, pero mucha gente no quiere salir porque quieras o no así como lo manejan pues mucha gente toma la precaución”.

Señaló que todavía siguen batallando, y aunque ya se ve un mejor panorama en cuanto a los contagios, apenas han logrado recuperarse un 40 por ciento, y siguen a la espeta de que repunte aún más, pues la vacuna ayudará a mejorar esta situación.

“Estaban batallando, más o menos ya me dio que quieren repuntar, pero pues ellos todavía siguen afectados, se puede decir que cómo estaban en cero a lo que yo he platicado con mis compañeros han repuntado más o menos como un 40 por ciento, ahora sí que de ceros casi que estaban, o en un 10, pero la verdad estaba prácticamente parado, yo creo que levantó como un 40, por ejemplo en el caso de los del turismo muchos les afectó”.

Ante tal situación muchos tuvieron que cambiar de actividad pues su economía se vio severamente afectada, pues al verse totalmente parados, los viajes no fluían, y aunque pareciera que ya hay mayor turismo, todavía hay quienes no quieren arriesgarse a salir.

Refirió que ha sido complicado no sólo para este sector si no para otros más, pero en el caso de los transportistas hay varias situaciones que de una u otra manera les han afectado, y esto les ha impedido salir más beneficiados con su labor.