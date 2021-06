Ganará Kuri y Nava: UAQ

La directora de Ciencias Políticas, señala que fueron campañas “aburridas y desangeladas” y donde Kuri cuido la ventaja

Por Rafael Rodríguez/ Sergio Hernández

Marcela Ávila Eggletón, directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UAQ avizora un triunfo del PAN con Mauricio Kuri y Luis Nava y lo resume: “hay PAN para rato…Mauricio Kuri va de gane y no hay para donde hacerse”

Sostuvo en amplia entrevista que en general los candidatos y candidatas a gobernador nadaron “de a muertito” llevándo una campaña muy tranquila. En el caso de los “pequeños” el objetivo era alcanzar el tres por ciento (para su registro ante el IEEQ).

La catedrática sostuvo que se ha tenido un proceso electoral tranquilo muy poco competitivo al tener a diez candidat@s a la gubernatura del estado y si le suma que desde octubre del 2020 las casas encuestadoras decían que Morena iba a perder Querétaro.

-¿Cree que haya afectado el tema de la pandemia?

-Yo creo que va afectar en cierta medida en la votación, habrá gente que se sienta insegura de salir a votar, pero no me parece que allá afectado a las campañas, básicamente por dos razones cada vez nos hemos movido más a las campañas de la vía digital y también que la pandemia mostro la necesidad de ir migrando a otras formas con eventos masivos no tan grandes aunque en la practica vimos que no se cuidaba la sana distancia y los aforos.

Señaló que la percepción que le dejan estas campañas donde los candidatos punteros cerraron muchas sus actividades a la prensa, eran más estrategias políticas que buscar que la gente los conozca porque en los eventos masivos lo que buscan es mostrar el “músculo” o “arrastre” político que no necesariamente se ve reflejado en las urnas “No es lo mismo llenar las plazas que llenar las urnas”.

Y es que dijo que el estar escuchando en la radio o la televisión los spots políticos a cada rato, saturan al electorado y llega el momento en el que lo menos que quieren es oír de política, y se logra ver únicamente lo que se muestra en las redes sociales.

-¿Escucho usted realmente propuestas?

-Yo escuche pocas, creo que tiene que ver con el tipo de competencia, yo diría que hay tres tipos de candidaturas en esta elección para la gubernatura, por un lado, están las dos candidaturas que tenían posibilidades reales de ganar.

En el caso del candidato de Acción Nacional –dijo- sabiendo que existía un margen tan amplio con la candidata de Morena, no quiso correr el riesgo de hacer propuestas que después no pudiera cumplir.

En el caso de la candidata Celia Maya, si bien tenía posibilidades de “ganar”, podía salir con propuestas descabelladas, como el tema de metro, que aunque nadie puede negar que se requiera, no existe la viabilidad financiera.

En el segundo bloque de candidatas y candidatos que sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar, buscaron poner en la agenda algunos temas como fue el caso de Katia Reséndiz y Bety León.

-¿Cree usted que esta campaña fue un armado del PAN tener muchos “bultos” y mantener su margen?

-Todo es posible en política pero tengo la impresión de que no lo necesitaba, justo por los datos que hemos visto, porque algunas de estas candidatas creo que les convenía más en términos políticos salir con propuestas y no como las candidatas que golpean y descalifican, porque están construyendo una carrera política.

Señaló que lo que paso en estas elecciones fue que varios candidatos salieron del PRI, como el caso de Bety León, Katia Reséndiz, Penélope Ramírez.

En el caso de Penélope Ramírez del PT y Raquel Ruiz del PRD, buscaron posicionar una postura de izquierda “golpeado” a Celia Maya de Morena sin que sus propuestas representaran verdaderamente los ideales de la izquierda.

-¿Ve una izquierda y una derecha?

-No, yo creo que no, yo creo que la posición ideológica no se vio en las campañas, vemos candidatos de derecha haciendo propuestas de izquierda y candidatos de izquierda haciendo propuestas de derecha.

Y para una sociedad tan conservadora como la es en Querétaro en términos electorales es más redituable tener posicionamientos más neutros, menos radicales que permiten que sean más los que simpaticen con ellos.

-¿Le gustaron las campañas?

-No, yo creo que fueron campañas flojas, desangeladas, creo que es fácil echarle la culpa a la pandemia, tengo que la impresión que tanto candidatas y candidatos se treparon al tema de la pandemia para no mostrarse y mantenerse en su zona de confort.

Si pensamos como ciudadanos nos puede parecer aburrido. Como directora de la facultad participo en un foro con colegas de los quince estados donde habrá elecciones y decían sin duda la campaña más aburrida de todas es la de Querétaro.

Y es que en otros estados, están en empate técnico y en Querétaro lo que se pregunta uno si la diferencia entre un candidato y otro sera de 15 o 25 puntos.

-¿La percepción es que va a ganar Kuri?

-Y no hay para donde hacerse

Expresó que el candidato del PAN hizo una campaña en la que se cuidó debido al margen que muestran las encuestas y no tenía necesidad de entrar en el golpeteo político, a diferencia se de los demás candidatos donde unos “nadaron de muertito” solamente para obtener el tres por ciento, viendo difícil que, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y el PES mantengan el registro, siendo Movimiento Ciudadano el que tiene más porcentaje de voto en las encuestas, por que pensar en el Verde, depende donde se coloque por que ha sido satélite del PAN, del PRI y de Morena.

-¿Le gustaron los debates?

-No, pero la verdad es que en el segundo me reí mucho, ya era tan patético que daba risa, era tan malo que era bueno.

Señaló que estos ejercicios (el debate) no ayudan a la participación ciudadana, pero que en la realidad no hay quien pueda organizar un buen debate con diez candidatos, e indicó que con más de tres es prácticamente imposible entablar un debate real.

“Lo cierto es que era misión imposible hacer un debate que tuviera altura que diera información con diez candidaturas, y partamos de que la gente no ve los debates, se queda con el que ganó el posdebate que se dijo después de y no que se dijo en el debate”.

-¿Me pudiera decir tres propuestas que escucho con las que se queda?

-La que más permeo fue la del metro y además porque no es la primera ves que se plantea, después de eso la verdad es que, así como propuestas concretas.

-¿Recuerda una de Mauricio Kuri?

-Eeeh.…No, que triste pero No.

En relación a la elección a la presidencia municipal, dijo que la distancia no considera que sea tanta como en el caso de la gubernatura, porque se da el caso que se tiene a dos panistas compitiendo, en donde muchos consideran que Arturo Maximiliano es mucho más candidato que Luis Nava, pero no votarían por el porque va por Morena y gente de Morena que no va a votar por él, porque lo identifican por el PAN.

-¿Si ve muy claro al ganador?

-Yo tengo la impresión de que sí, recordemos que esta elección es un refrendo de López Obrador, que le fue muy bien a nivel nacional pero no así en Querétaro, aunque gano dos diputaciones federales y casi un empate técnico en el municipio, pero si con un candidato que era más de derecha que el propio candidato del PAN.

En ese sentido dijo que si se revisan los resultados del 2019 a nivel municipal y congreso local no se ve una fuerza aplastante de Morena como llegó aparecer en un momento.

-¿Hay PAN para rato?

-Yo creo que sí, hay PAN para rato

Finalmente dijo que se tendrá que ver como es que administra la victoria el Partido Acción Nacional y como se re configura el PRI, porque si bien se tuvo un bipartidismo por 25 años entre ellos dos y ahora se da entre Morena y el PAN, se tiene que ver si Morena podrá mantenerse, porque el PRI como segunda fuerza no regresa en esta elección.