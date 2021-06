Por: Apolo Urquiza

DIRIGENTES: Aún no concluyen las campañas y muchos aspirantes ya comenzaron a respirar por la herida, y es que son varios los casos en los que algunos candidatos afirman que sus dirigentes no les han apoyado con los recursos suficientes para afrontar la campaña, o lo que es lo mismo, se han quedado con el dinero que les entrega el IEEQ para que estos lo dispersen entre sus candidatas y candidatos. Así que más de algún Presidente de Partido deberá ser generoso en estos días, sacar la chequera, o de lo contrario que no les quepa duda qué el lunes 7 de junio comenzarán las otras campañas, las de su desprestigio.

VACUNA: Se ha dicho que la mejor calificación que se le puede dar a un político es la que se le otorga al final de su ejercicio gubernamental, y justo con dos indicadores: dejar en su puesto a alguien de su partido y, que pueda salir a la calle sin temor a reclamos de sus gobernados. Francisco Domínguez cumple a cabalidad ambos supuestos, dejará en su silla a Mauricio Kuri (de paso romperá con el longevo adagio de que “Gobernador no pone Gobernador”) y, hace unos días, como un ciudadano común se formó en la fila para recibir su vacuna antiCovid, se asoleó como todos y nadie se acercó a recriminarle algo, lo más que le exigieron, fue tomarse una foto con él. Pancho se va como llegó, con altos niveles de aceptación.

SEGUNDOS: Si bien es cierto el panorama electoral se encuentra claramente definido en lo estatal, existen en lo municipal y distrital, elecciones que se definirán el día “D” en base a estrategia, planeación, experiencia y sobre todo la marca del Partido por el que se postulan. Pero debemos reconocer que hay campañas que aunque difícilmente alcanzarán el triunfo, fueron contendientes que marcaron diferencia, verbigracia: Lilia Morales del PRI en el Distrito XIII, Gustavo Nieto del tricolor en San Juan del Río, Juan Guevara del otrora partidazo en el Distrito XI, Agnolí García del Partido Verde en Peñamiller y Hugo Cabrera en el Distrito Federal número 2. En el caso de los aspirantes a Diputado Local, la ley electoral prevé que el mejor perdedor (lista secundaria) puede llegar a ocupar una curul en la próxima Legislatura, lo que en los casos mencionados sería un justo premio al esfuerzo y creatividad mostradas.

MUNICIPIOS: A tan solo unos días de las elecciones, fuentes regularmente bien informadas se han acercado a esta pitonisa para sentenciar que estos serán los resultados electorales en los Municipios queretanos. Arroyo Seco: PRI, Landa de Matamoros: PRI, Jalpan de Serra: PAN, Pinal de Amoles: PRI, San Joaquín: Verde, Peñamiller: PAN, Tolimán: PAN, Colón: PAN, Cadereyta de Montes: PAN, Ezequiel Montes: PAN, Tequisquiapan: Independiente; San Juan del Río: PAN, Amealco: PAN, Pedro Escobedo: PAN, Huimilpan: Verde, Corregidora: PAN, El Marqués: PAN y, Querétaro: PAN. Sin embargo, afirman, todo puede suceder en Arroyo, Landa, Huimilpan y San Joaquín.