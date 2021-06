El podio continental de los 61 kg libre varonil lo ocuparon Ramírez, Mack y Jorge Olvera.

Jorge Olvera, conquistó la medalla de bronce en la división de 61 kg libre varonil del Campeonato Panamericano de Luchas

Por Víctor Terrón

El atleta queretano, Jorge Alberto Olvera Rodríguez, conquistó la medalla de bronce en la división de 61 kg estilo libre varonil del Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas que se realizó en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, en Guatemala.

El certamen continental categoría Senior reunió a lo mejor de América, entre ellos varios clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, sin embargo, el gladiador nacional no se achicó y subió al podio en esta su primera competencia internacional.

“El nivel estuvo bastante duro, Jorge luchó al tú por tú con todos sus rivales, a pesar de que contaban con mayor experiencia que él. Al final el trabajo que se realizó fue bueno, previo a este Panamericano realizó en un campamento de preparación con el equipo nacional de Guatemala y algunos del equipo de México, y eso le ayudó bastante a madurar deportivamente”, aseguró su entrenador, Alexis Olvera.

La concentración que tuvo antes del torneo continental le permitió al de Querétaro conocer muy bien a quien sería su rival por el bronce continental, el “chapín”, Esteban Castellanos, al que derrotó 3-1 en el duelo por el tercer peldaño del podio. El oro de la división fue para el estadounidense, Shelton Mack, al imponerse 2-0 en la final al dominicano, Juan Ramírez.

“Sé que tengo un buen nivel, el cual puedo explotar más todavía, me agradó competir con atletas de mayor experiencia porque así pude ver el nivel en el que estoy y trabajar en mejorar en todos los aspectos y particularmente en los que nos falla un poco más”.

“El campamento empezó cinco semanas antes de la competencia y eso me permitió entrenar en un buen nivel, concentrándome por completo en mi técnica y mí físico, además me sirvió de adaptación a las condiciones de allá”, detalló el joven de 20 años.

Olvera Rodríguez cuenta con una importante trayectoria en categorías infantiles y juveniles, donde fue multimedallista de Olimpiada Nacional entre 2017 y 2019, siendo otro de los competitivos representantes que se forjan en Santa Rosa Jáuregui. Este 2021 aún tiene en el horizonte competencias como la Universiada y el Mundial que se realizará en el mes de octubre, en Noruega.

“Me siento contento y tranquilo, siempre había querido representar al país y cuando me ven saben que soy mexicano, pero en el país saben que soy queretano y me gusta que me empiecen a reconocer”, agregó Jorge.

De momento, el luchador queretano tendrá un par de semanas de recuperación para posteriormente tener un incremento gradual en los ritmos de entrenamiento para los eventos del último trimestre del año.

Por su parte, el también atleta, Alexis Olvera Magallanes, no concretó su mejor papal en la división de 65 kg estilo libre, en la que el estadounidense, Joseph McKenna, se adjudicó el metal dorado al vencer al brasileño, Macros De Brito Siquiera.

Destaca que México obtuvo el tercer lugar por equipos en estilo libre al sumar 114 puntos gracias a un par de medallas de plata y otro par de bronce. El primer sitio correspondió a Estados Unidos con 250 unidades, seguido por Canadá con 116 tantos.