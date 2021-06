Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 2 de Junio

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Acompañó a la candidata a la presidencia municipal de Huimilpan, Leticia Servín a su cierre de campaña, en donde reforzaron lazos para que, de obtener el beneficio de la ciudadanía el próximo domingo 6 de junio, puedan realizar un trabajo conjunto para traer desarrollo y prosperidad a esta demarcación.

“Vamos a refrendar, no solo va a ser la próxima presidenta municipal, yo me voy a encargar que sea la mejor presidenta municipal, Lety Servín”.

En este cierre de campaña, Kuri González recordó la importancia de la participación ciudadana en la democracia del estado, por ello, se dirigió a las y los queretanos para pedir su confianza en los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), pues reiteró que el futuro de la entidad no está en las manos de los políticos, sino que es responsabilidad de los ciudadanos.

“Saben que es muy mala idea dejarle el futuro de nuestros hijos a los políticos, por eso gracias por estar aquí, ¡gracias! aunque esté lloviendo, aunque venga el frío y el aire. El que estén aquí, a solo cuatro días de las campañas, te dice que a Querétaro le va a ir mejor, no por los políticos, sino por los queretanos, por ustedes”.

Aseveró que las próximas votaciones no solo definirán el futuro de Querétaro por los siguientes seis años, sino por los siguiente 50 años de las familias queretanas. Agregó que en el PAN se aprendió que en unidad se llega con más fuerza y más lejos, y que el objetivo común más importante, ahora, es proteger a Querétaro.

Celia Maya de MORENA

Realizó su última rueda de prensa, con los medios de comunicación de la fuente.

Explicó su simpatía con la gente en la calles, redes sociales, escuchando a las personas, realizando llamadas telefónicas, acudiendo a comunidades y mercados, visitando a municipios, exponiendo sus propuestas a la iniciativa privada, así como a colegios de profesionistas y universidades.

La candidata invitó a las y los Queretanos a hacer historia, votando por MORENA el próximo 6 de junio. Describió su campaña de esperanza y empatía con los ciudadanos. Firmó compromisos y planteó soluciones. Visitó los 18 municipios del Estado, trabajo de la mano de su equipo con gran profesionalismo y labor.

Celia Maya dio propuestas claras, y no propuestas que no pueda cumplir, como su adversario panista que pretende solucionar el transporte con un segundo piso. Además expreso que es inmoral que presenté tres programas sociales que anualmente representa 49% del presupuesto del estado. Y calificó como incongruente su propuesta de médico en tu casa, cuando el personal médico del servicio público protesta por sus derechos laborales y por falta de medicamentos.

La candidata se presentó como es; alegre, enojada e incluso bailando. Apuntó que le duele la indiferencia y el continuismo, porque el PAN no tiene cabida en la justicia e igualdad de oportunidades. Agradeció la fuerza y el apoyo de sus coordinadores, así como el apoyo moral de Conchita Vargas Lugo, e invitó a votar por MORENA a todas las personas que apoyaron a “Ya sabes quién”

Al final, anunció que la candidata de Corregidora no se ha bajado de la contienda electoral como circula en las redes sociales, pues consideró que esa información es falsa. Y avisó que concluye sus actividades con el cierre de campaña de El Marqués.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Proclamo su cierre de campaña desde el municipio de Tequisquiapan, aseguró que están listos para celebrar el triunfo de su proyecto valiente.

Compartió en redes sociales: En Tequisquiapan estamos listos para celebrar el triunfo de este proyecto valiente que armamos con mucho amor a nuestra tierra y a nuestra gente, para que todos podamos ganar juntos y poner a Querétaro como un ejemplo de éxito ante toda la nación

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Aseguró que para cerrar su campaña continuará recorriendo los 18 municipios para invitar a los queretanos a votar por su proyecto político, al que se han sumado ciudadanos, activistas y empresarios.

El aspirante aseguró que su participación en la contienda ya representó un cambio en la forma de tomar decisiones en Querétaro, “no somos políticos, por eso la gente va a votar por nosotros, no venimos de otros chiqueros y no somos los mismos marranos”, afirmó.

Aseguró que Querétaro necesita un cambio urgente en temas de inversión, seguridad, empleo, obra pública, apoyo al campo, abasto de agua y sobre todo en la forma de administrar un estado que es prospero por su gente y por sus bondades, no por el gobierno.

“Lo seguiremos diciendo, somos ciudadanos como cualquiera, somos respetuosos, pero sobre todo no tenemos cola que no pisen, no somos políticos, no somos como los otros marranos que nomás se andan cambiando de chiquero, somos la nueva opción para hacer las cosas mejor y la gente ya se está dando cuenta”.

Martínez reiteró el llamado a los queretanos a no dejarse engañar por apoyos que les ofrecerán en los próximos días por su voto, pues es la forma en la que siempre actúan los partidos “el PAN, PRI y ahora Morena”, sostuvo.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Durante el penúltimo evento de cierre de su campaña electoral, realizado en compañía de los habitantes de la comunidad de Santa María Magdalena, en el municipio de Querétaro, la abanderada verde a la Gubernatura del Estado se dijo orgullosa y satisfecha de haber tenido la oportunidad de conocer gente tan valiosa en persona y también a través de las redes sociales.

Agradeció asimismo haber tenido la oportunidad de corresponder a la desesperanza que hoy existe entre la ciudadanía con propuestas de futuro, cambiándola por la certeza, seguridad e ilusión por lo que viene.

“Hoy yo les quiero decir que voy a ser una Gobernadora, primero cercana, que no se le olvide a quién se debe, que se debe a su gente, pienso regresar a Santa María no solo para pedirles su voto, para pedirles su confianza, que es lo que hacen todos los candidatos y candidatas. Que hoy no puedo creer que no haya venido ninguno de los 10 candidatos a Gobernador, eso habla de la indiferencia que tenemos de los partidos tradicionales”, dijo.

Katia Reséndiz se comprometió a construir un Instituto Gastronómico con el objetivo de fortalecer la identidad de tradición y cultura de la comunidad de Santa María Magdalena, además de crear más parques, más espacios deportivos para fomentar un ambiente sano que favorezca la prevención de conductas de riesgo.

También hizo el compromiso de dotar de servicios básicos a todas las comunidades del estado y trabajar para erradicar la pobreza alimentaria.

Reséndiz Jaime invitó a la población a votar con memoria, compromiso y confianza, para que nada ni nadie, les arrebate la oportunidad histórica de transcender al sueño de un cambio y decidir que es posible construir una nueva realidad.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Dijo que este próximo 6 de junio Querétaro tiene la oportunidad de corregir su rumbo con Movimiento Ciudadano.

Comentó que le pondrá fin a las minorías y habrá acciones incluyentes: “Voy a ser la Gobernadora que corrigió a tiempo las políticas públicas de Querétaro para que todas las obras y acciones del gobierno sean verdaderamente incluyentes y dejemos por fin de hablar de minorías”.

Señaló que actualmente hay mucha desigualdad y faltas de oportunidad para las y los jóvenes.

“Tenemos que darle la oportunidad a las y los jóvenes de nuestro Estado, ellos son nuestro futuro, tenemos que cambiar eso de beneficiar a solo unos cuantos, nosotros vamos ayudar a todas y todos”.

Además recordó que: “Como lo dije desde un principio voy a ser una Gobernadora que estará en la primera línea de batalla por las causas de quienes aquí vivimos”.

Por último invitó a la gente a que haga un voto razonado: “Estamos a tiempo de poner en alto a nuestro Querétaro o tirarlo a la basura, ojalá apoyen a Movimiento Ciudadano con su voto, para que juntas y juntos, pongamos orden”.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Compartió en redes sociales: En mi participación en los diferentes debates de los candidatos a la gubernatura de Querétaro mi postura fue firme: Hablar con franqueza y no inventar propuestas que no tienen sustento.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Compartió en redes sociales: Agradezco a quienes participaron y apoyaron una campaña política única e inolvidable, donde todos los días fueron de aprendizaje, no se utilizó dinero público y generó un despertar ciudadano que motiva a continuar la lucha por el respeto de los Derechos Humanos, la protección a los más desamparados y la subordinación de los gobernantes a los intereses de la ciudadanía. ¡Sal a votar este 6 de junio!

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Recorrió el día de hoy los mercados de la colonia Presidentes y de la colonia Lázaro Cárdenas para extenderles la invitación a votar por ella y todos los candidatos del PT este domingo 6 de junio.

Durante su caminata, Penélope saludó y escuchó a todos los comerciantes y personas presentándoles sus propuestas como candidata a la gubernatura en temas de seguridad, desempleo, desigualdad y falta de agua.

Problemas que han afectado el comercio de todo Querétaro debido a la pandemia y la mala administración financiera de gobiernos pasados.

Las propuestas que la abanderada del PT ha llevado a los 18 municipios de Querétaro, coinciden con las inquietudes que los ciudadanos de todos los municipios han comentado con ella de forma personal en las semanas que se ha dedicado a recorrer todo el estado al cual busca gobernar.

La candidata reafirmó su compromiso con los ciudadanos, comentándoles que, de ser electa, se pondrá a trabajar de manera inmediata para empezar la reactivación económica de Querétaro, generación de empleos nuevos, reforzar la seguridad en todos los municipios y atacar los temas de desigualdad y falta de agua que de la misma manera afectan todo el estado.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Hoy terminan 60 días de caminar y escuchar a los queretanos. Gracias a todos y cada uno de ustedes, yo soy una gran ganadora en esta contienda, los ciudadanos ganaremos espacios y tomaremos las riendas por un mejor país.

Vota por mi, #alcemosjuntoslavoz #VotaPRD