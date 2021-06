Será en México

Hermano de Belinda revela los motivos por los que la boda de la cantante con Christian Nodal podría ser en México

Agencia México

La noticia del compromiso matrimonial entre Belinda y Christian Nodal ha desatado todo tipo de preguntas con respecto al festejo, pues luego de que el cantante le entregara el anillo a la actriz en España, las dudas con respecto a la locación de las nupcias no se hicieron esperar.

Sin embargo, Nacho Peregrín, hermano de la cantante, ha despejado esa duda y confesó los motivos por los que el enlace matrimonial podría llevarse a cabo en México.

“Eso sí no sé, fíjate, en España yo no creo que vaya a ser porque durante la pandemia perdimos a gran parte de la familia que tuvimos allá y prácticamente no nos queda a nosotros familia allá […] entonces yo creo que la vamos a festejar aquí en México”, dijo Peregrín en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, el ahora político pensó en la familia del cantautor mexicano y agregó: “en algún lugar que también le pueda quedar bien a mi cuñado y a su familia, porque si tiene un montón de familia querida en Sonora, en Guadalajara, entonces crear un punto medio para llegar”.

Finalmente, ante la pregunta de un posible embarazo en poco tiempo, Nacho confesó que sería el tío más feliz, sobre todo si es “una niña, como Beli”.