Servicio Social

El 28 de mayo se celebró el día mundial del perro mestizo y por eso decidimos dedicar este artículo a estos perritos tan únicos y especiales.

Queremos promover la adopción de estos seres maravillosos y romper con los mitos sobre ellos para que muchas más personas se animen a adoptar a un perrito mestizo.

Una de las grandes ventajas de adoptar un perrito mestizo es que tienen una menor predisposición a ciertas enfermedades ya que existe una selección natural de los genes. Al tener una mezcla de genes, los más fuertes son los seleccionados. Un ejemplo de una predisposición genética es la displasia de cadera en los pastores alemanes, la mayoría de estos perritos, en algún momento de su vida, pueden llegar a tener este problema. Pero existen muchos perritos mestizos que tienen cruza con pastor alemán que al no ser de raza pura, no tendrán esa predisposición. Un ejemplo es nuestro hermoso Polo, que tiene cruza con pastor alemán negro y aunque asemeja mucho a esa raza, tiene otras características que lo hacen único.

Debido a la mezcla genética de los perritos mestizos, se ha comprobado que pueden llegar a vivir 20 meses más que los perros de raza esto hace que sean más longevos y por consiguiente se podrá disfrutar de su compañía por más tiempo.

Los perros mestizos suelen ser más inteligentes ya que lograron sobrevivir en las calles, aprendieron a buscar su propio alimento y resguardo; eso los hace muy inteligentes, todos unos guerreros y sobrevivientes.

Existe la creencia que los perritos que vivieron en la calle ya no pueden aprender trucos o ya no pueden seguir indicaciones, pero son tan inteligentes que todo eso lo pueden aprender muy rápido y con gran facilidad. Darle la oportunidad a un perrito mestizo es dejarse sorprender día con día de la gran capacidad de aprendizaje que tienen y sobre todo su enorme facultad para amar y agradecer la oportunidad que se les brinda de contar con un techo, con caricias en lugar de golpes y con alimento que tanto les costaba conseguir.

Adicional a lo anteriormente mencionado; los perritos mestizos se adaptan con mayor facilidad a un nuevo ambiente, a las personas que los rodean y a otros compañeros perrunos o incluso gatunos. Saben comunicarse muy bien con otros perritos y saben leer muy bien el lenguaje canino.

Muchas personas creen que si un perrito, especialmente uno mestizo, no llega a casa desde cachorro, ya no podrá adaptarse a un hogar o a una familia y esto es totalmente erróneo ya que el nivel de adaptabilidad de estos perritos es muy alto y rápidamente asimilan los cambios de rutina y nuevas costumbres de su nuevo entorno. Recordemos que vivieron en la calle o atravesaron por alguna situación de maltrato y se tuvieron que adaptar a esas condiciones de vida, ahora imaginémonos lo que pueden sentir cuando les cambia la vida y tienen la oportunidad de vivir en un mejor ambiente, de dejar de ser “objetos vivientes” a ser considerados como “seres sintientes”; ellos lo agradecen constantemente y por lo mismo de adaptan con suma facilidad para no perder esa oportunidad de “renacer”.

Otra gran ventaja de los perritos mestizos es que son únicos, son originales, ningún perrito mestizo es igual a otro. Podremos presumirlo y estar seguros de que como él, no habrán dos.

Algo maravilloso de los perros mestizos es que son excelentes guardianes y protectores. Sin necesidad de enseñarles a protegernos, ellos lo hacen instintivamente ya que al recibir todo ese amor y cariño que no encontraron en las calles los hace querer proteger a toda costa a quienes les brindan ese amor. Nunca tendremos un mejor guardaespaldas que un perrito mestizo.

Al adoptar un perrito mestizo, no sólo le estaremos salvando la vida, tendremos también un compañero fiel, noble y alegre que nos agradecerá toda la vida con amor, cariño y lengüetazos.

Te invitamos a visitar nuestras redes o escribirnos para que puedas conocer a nuestros hermosos perritos únicos que te están esperando. Anímate a comenzar proceso de adopción con Adogtados. Dale la oportunidad a un perrito de saber lo que es tener un hogar y permítete conocer lo que es el verdadero amor.

#AdoptaNoCompres

Redes:

Facebook: Adogta2

Instagram: Adogtados

Correo: adogtadosmx@gmail.com