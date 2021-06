Telefonistas de México podrían emplazar a huelga

De no llegar a un acuerdo el próximo 3 de junio con algunas cláusulas pendientes, los trabajadores se irán a paro nacional.

Por Josefina Herrera

Noticias

Luis Rodríguez Gómez, secretario general de la sección 52 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, señaló que este próximo 4 de junio podría haber emplazamiento a huelga a nivel nacional, pues aún hay unas cláusulas en el contrato colectivo que no se han respetado.

Aunque ya se logró un aumento salaria del 3.4 y 1.2 por ciento, todavía hay algunas cláusulas pendientes del contrato colectivo por resolver, por lo que el próximo 3 de junio tendrán una junta virtual con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gente de IFETEL (Instituto Federal de Telecomunicaciones), de la empresa y del Sindicato, donde se estará llevando una mesa de negociación.

Con base a los acuerdos que se logren en esta reunión, el Comité ejecutivo nacional tomará las decisiones correspondientes para ver si hay una prórroga y de inmediato informará a las Secretarías generales y Comités ejecutivos locales.

Indicó que Telcel desde el 2017 tiene una participación asimétrica con Telmex, ya que no se permitía la libre competencia y al llegar una reforma confiscatoria para que otras empresas telefónicas se conectaran a la red, prácticamente sin pagar, fue ahí donde las finanzas de teléfonos de México se vieron afectadas, y es parte de lo que se está tratando de garantizar a los trabajadores, pues se tuvo que romper en dos empresas.

“Nosotros como Sindicato seguimos pertenecido a Teléfonos de México pero mediante acuerdos con los Sindicatos se presta el servicio para la red Nacional de la última Milla, y la nueva empresa que mandó IFETEL pues aquí en México, con estas reformas dejaría de tener efecto, y primero se tiene que ejecutar la sentencia y después viene el amparo, hace un año, a principios de ahí cuando hubo esa división se tuvo que hacer porque si no le aplicarían unas sanciones muy altas, muy caras, y viene el conflicto de quitarle la concesión, entonces Teléfonos de México por eso metió amparo, nosotros como Sindicato tenemos que apoyar a nuestra empresa, nuestra fuente de trabajo”.

Además de ello, manifestó que también el emplazamiento se debe por el incumplimiento de vacantes, pues hay 900 plazas que no se han cubierto, ya que no se les quiere contratar de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, pues no quieren otorgarles su derecho a jubilación.

“Argumentan que no tiene los suficientes recursos, que no están en condiciones para contratar nuevo personal, no están en condiciones para contratarlos de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y quieren que entren con otras condiciones de trabajo laborales muy distintas, muy inferiores a las que actualmente tenemos en el contrato colectivo de trabajo, la primera afectación de los que entrarían no tienen derecho a jubilación, es lo que quieren quitar del contrato colectivo, la jubilación, porque les sale muy caro”, declaró.

Es por ello que está por definirse el emplazamiento a huelga, pues mediante los acuerdos que se logren el próximo 3 de junio, se determinará qué es lo que procede.