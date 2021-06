Arturo Peniche asegura que las críticas sobre su aspecto físico “le valen mad&%”

Agencia México

Arturo Peniche confesó sentirse en un buen momento personal y profesional luego de la crisis que vivió en su matrimonio, misma que lo llevó a separarse de su esposa Gaby Ortiz.

Pese a ello, el actor se dijo concentrado en sus proyectos laborales durante su encuentro con los periodistas a las afueras de Televisa San Ángel, donde se dejó ver con algunos kilos menos.

Luego de que los reporteros lo felicitaran por lucir más delgado, Peniche explicó: “lo que pasa es que con el accidente que tuve en mi pie tomé mucha cortisona y sabes que esa cosa te infla de volada, pero ahí vamos”.

Ante los comentarios sobre las críticas que reciben los artistas por no cuidar su aspecto físico, el actor minimizó los comentarios en su contra y replicó: “me vale mad&%, pues sí, el que engorda, engorda, y el que baja, baja. Es algo que no me ocupa ni me preocupa”.

Pero al referirse al tema de los estragos de la edad, el artista de 59 años dijo: “¿ahora ya me estás diciendo viejo?… ¡viejos los cerros!”, y después en tono más serio agregó: “no bueno, la edad al fin de cuentas te va embarneciendo, te va engordando, es un proceso natural del cuerpo humano, pero hay que estar lo mejor posible”.

Por otra parte, al preguntarle si estaría dispuesto a volver a trabajar con Thalía en otra telenovela, Arturo comentó: “yo creo que ella ya no hace novelas ¿no?… no sé, no creo, no creo que la dejen”.

Estas declaraciones surgen luego de que el padre de Brandon Peniche declaró que a pesar de lo talentosa que era Thalía, al momento de grabar detestaba realizar con ella las escenas románticas y de besos apasionados porque no le agradaba el aliento de la protagonista.

“A ella (Thalía) le gustaba mucho ir a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo”, dijo Arturo en una entrevista para el programa “Suelta la sopa” en esa ocasión.