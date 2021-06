“Ya no manchen”

José Eduardo Derbez a favor de que Eugenio y Victoria Ruffo no se hablen

Agencia México

José Eduardo Derbez minimizó las polémicas declaraciones que realizaron sus padres hace pocos días, luego de que con el estreno de la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, Eugenio dijera que ni aunque su hijo muriera volvería a hablar con su madre Victoria Ruffo.

Ante estas declaraciones, Victoria confirmó que es verdad lo que expresó el patriarca de la familia Derbez, y agregó que, si a José Eduardo le llega a suceder algo, se va a enterar primero por cualquier fanática, amigo o amiga de su hijo que por el padre de éste.

Pese a estas controversiales afirmaciones, José Eduardo tomó con gran humor la respuesta de sus padres, y fiel a su estilo apoyó a los actores en su decisión.

“Pues está bien, no tiene por qué hablarse, yo por mi mejor, por eso se les llama ex, ya no ex”, dijo con una sonrisa José Eduardo en entrevista para el programa Hoy.

Para finalizar la entrevista, el actor y conductor pidió que ya se olviden del pleito entre sus padres, pues asegura que las diferencias entre ellos son cosa del pasado.

“Cada quien tiene sus vidas y su relación, esto fue hace más de 30 años, entonces ya ¡no manches!”, remató.