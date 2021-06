Lo tunden por “gracioso”

Sergio Mayer en controversia tras señalar a Issabela Camil por “acoso sexual”

Agencia México

Sergio Mayer se encuentra en plena controversia tras colocar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que su esposa, Issabela Camil, le está tocando el trasero en un evento político.

Aunque el acto fue consensuado, lo que provocó tremenda polémica por parte de sus seguidores fue el mensaje con el que acompañó la instantánea.

“Recibí acoso en mi contra de parte de @issabelacamil durante mi recorrido en #magdalenacontreras 😉 Me encanto 😍😍😍”, escribió el político desatando la furia de algunos fanáticos, quienes a través de diversos mensajes le hacen ver que no debe jugar con ese tema.

Aquí algunos de ellos:

“¡Sergio me caes muy bien pero no debes de jugar con eso! La violencia no es para nada gustable y divertida, tu si debes de cuidar mucho lo que dices y escribes”.

“No había necesidad de esa expresión se entiende que es un juego, pero hay que respetar a las personas agredidas”.

“De lo más desacertado el comentario, la violencia no debe ser “divertida”, esto es una interacción en pareja, algo consensuado, consentido y hasta lindo si quieres. Pésimo el sentido de broma que le quieres dar, es una burla a las víctimas. Ojalá nunca lo pasen tus hijas o esposa con un fulano o fulana de quien no lo quieren porque ahí no te va a dar risa”.

“En este caso NO es “violencia sexual” puesto que es consensuado el acto y lo disfrutan ambas partes. Ese tipo de comentarios desvirtúan el trasfondo real del acoso sexual o abuso físico, donde la víctima en ningún momento permite dicho acercamiento. ¡Y ojo! No hablo de violencia de género”.

“¿Cómo puedes bromear sobre esto? La violencia sexual no es juego, ni chiste”

“Jajajaja el que defiende a las mujeres por violencia de género y aquí la burla ante algo muy sensible que está viviendo el país… En fin, la hipocresía y se ve que solo quiere fama con las personas que disque ayuda”.

“Pésimo mensaje escribir en la misma frase “violencia sexual” y “me encantó”, pero bueno qué se puede esperar de alguien que no creo que lea mucho sobre el tema. Tienes una gran responsabilidad al tener ese cargo…”.

Por su parte, la hermana de Jaime Camil compartió la misma imagen en su cuenta de Instagram con el siguiente comentario: “Con permiso Diputado”. Acción que contraria a la de su esposo, ha desatado todo tipo de bromas en la red social