“El PREP confiable y seguro”: Eugenio Plascencia Zarazúa

Esta preparado para funcionar sin interrupciones a partir de las ocho de la noche del domingo seis de junio y por las próximas 24 horas.

Por Rafael Rodríguez

Noticias

El consejero José Eugenio Plascencia Zarazúa, dijo que el Programa de Resultados Electorales Preliminares que se estará utilizando en la jornada electoral del próximo seis de junio se presupuestó en 15 millones de pesos.

Señaló que este sistema como su nombre lo dice da un resultado preliminar en base a los datos asentados en cada una de las actas que cada uno de los y las funcionarias de casilla asientan el día de la jornada al cierre de las casillas.

Comentó que los centros distritales se convierten en centros de recepción y transmisión de datos, ya que es ahí a donde llegan los paquetes electorales, para escanear y digitalizar las actas para poder enviar al centro de captura.

Plascencia Zarazúa, mencionó que este sistema comenzara a ser visible a partir de las ocho de la noche en donde se podrán ir revisando los datos capturados de las diferentes casillas y a la par se irán publicando también las actas para que toda la ciudadanía pueda ir comparando los resultados capturados y con los asentados en las mismas.

Explicó que solo aquellas actas que vengan dentro de los paquetes electorales no podrán ser capturadas y publicadas porque las y los funcionarios de los consejos no pueden abrir los paquetes electorales y se asentara en el PREP si se diera esta situación.

“Escaneamos cada una de las actas y las ponemos en cada uno de los espacios donde se asientan los datos de las casillas e inclusive aquellas que no tengan datos o no sean legibles para que la ciudadanía pueda verificar todas excepto aquellas que vengan dentro del paquete y no se pueda obtener”.

-¿Es confiable?

-Es cien por ciento confiable, porque son los datos asentados por las y los ciudadanos y esto lo puede corroborar la ciudadanía viendo las actas publicadas.

-¿Es seguro?

-El PREP tiene todas las medidas de seguridad, con empresas reconocidas a nivel mundial, y tenemos las garantías de que nuestro PREP está protegido.

En ese sentido dijo que El Centro de Física y Tecnología Avanzada de la UNAM, ha estado haciendo la auditoría del PREP a la parte técnica de seguridad y afirma que es confiable, e indicó que ha sido confiable desde el año 2012 cuando el IEEQ inicio con el desarrollo propio.

-¿Cuánto Costó?

-15 millones de pesos es lo que presupuestamos para el PREP de este año

-¿Da certeza en los resultados?

-Para el día domingo después de que las y los ciudadanos emitan su sufragio es la joya de la corona es ahí donde podrán ver los resultados preliminares y una ves terminado el computo los resultados serán confirmados por las consejeras y consejeros.

Agregó que el tiempo de captura va en relación a como es la llegada de los paquetes electorales a los distritos, porque dijo que quienes recaban esta información son ciudadanos que pasaron todo un día en la casilla desde las siete de la mañana y el conteo después de las 6 de la tarde se puede llegar hasta las horas de la madrugada sumando que de ahí se tiene que llevar a cabo el traslado hacia los consejos distritales que en algunos caso suelen estar retirados de donde se colocaron las casillas

-¿Se descarta por completo que se les caiga el sistema?

-Por su puesto, nuestro PREP esta preparado para funcionar sin interrupciones a partir de las ocho de la noche del domingo seis de junio y por las próximas 24 horas.