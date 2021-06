¿Qué necesidad de todo esto?

Andrés Tovar ya no se encontraba en una relación con su actual esposa, por lo cual, jamás existió una relación de tres”

Agencia México

El licenciado Guillermo Pous, abogado de Maite Perroni, confirmó que la actriz y cantante iniciará un proceso legal contra su ex amiga Claudia Martín, tras ser señalada como la tercera en discordia en la relación que ella mantenía con el productor Andrés Tovar.

A pesar de que la ex RBD ha preferido no pronunciarse ante la controversia y ataques que surgieron en redes sociales por su supuesta relación con Tovar mientras él estaba casado con Martín, el abogado Pous aclaró esta situación en entrevista para el programa Ventaneando.

“Inicio aclarando, no existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental, por lo cual no está impedida de manera absoluta o moral o éticamente para relacionarse con nadie. Por otra parte, el señor Tovar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa, por lo cual, jamás existió esta tercería como lo quiere hacer notar la señora Martín”.

Finalmente, ante la batalla legal que entablara Perroni contra Claudia y lo que busca con esta acción, Guillermo Pous explicó: “lo que tiene aquí que suceder es retractarse de lo que dijo, por los señalamientos que hizo, por la inercia que provocó, por los adjetivos que han estado generando, derivado de las mentiras que se dijeron al haber señalado a Maite, porque lo que hay es un atentado terrible a la imagen, una denostación, una invasión a la vida privada, su esfera íntima, y que además no solamente ataca esta parte personal, sino que le afecta gravemente y además de una forma irreparable a las cuestiones profesionales que hoy tiene vigentes”.

“Me difamó”

A pesar de que Maite Perroni no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia que la señala como la causante de la separación de Claudia Martín y Andrés Tovar, ha trascendido que iniciará acciones legales para poner fin a estas especulaciones.

De acuerdo al periodista Gil Barrera, el licenciado Guillermo Pous iniciará acciones formales contra Martín por “difamar y divulgar información falsa que atenta a la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de su amiga y cliente Maite Perroni”.

De esta forma, la actriz y cantante buscará limpiar su nombre ante la controversia que ha provocado esta información en redes sociales, donde incluso ha trascendido que la integrante del elenco de la telenovela Fuego Ardiente dejó de seguir Maite, a pesar de que antes eran grandes amigas.

Por su parte, Claudia sigue concentrada en promocionar el final de la telenovela en la que comparte set junto a Carlos Ferro, Kuno Becker y Mariana Torres. Recordando que la periodista Martha Figueroa dijo en el programa Hoy que algunos rumores aseguran que Martín estaría “muy cerquita” a uno de sus compañeros elenco tras su separación de Tovar.