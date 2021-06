Votar para equilibrar y contener el abuso del poder: Mariano Palacios

El ex gobernador de Querétaro llamó a salir a votar para hacer ciudadanía y fortalecer la democracia

Por Enrique Zamudio

Ante los signos de regresión al totalitarismo que hoy se advierten en México, es importante que el próximo domingo 6 de junio la ciudadanía salga a votar, por la preferencia que cada quien tenga, pero con la convicción de que es necesario equilibrar y contener el abuso y el desbordamiento del poder.

Lo anterior lo afirmó el ex gobernador de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer, quien dijo que lo que hoy está en juego es romper el mito de que en las elecciones intermedios no se sale a votar y que hoy es importante el Congreso de la Unión para garantizar la pluralidad nacional y el equilibrio de poderes.

En entrevista con Noticias de Querétaro, el otrora Embajador de México ante la Santa Sede reconoce que el Derecho Electoral Mexicano ha sido una de la materias jurídicas más dinámicas en los últimos lustros en nuestro país.

A diferencia de otras disciplinas como el Derecho Civil, el Derecho Mercantil, el Derecho Internacional y otras ramas de la ciencia jurídica, el Derecho Electoral ha tenido como elemento particular, el que los actores políticos se conviertan en legisladores y tratan de llevar una serie de innovaciones al campo de la lucha electoral.

Mariano Palacios recordó que en varias ocasiones se ha modificado la Ley Electoral para tratar de desmontar lo que en alguna época fue el partido hegemónico y para ir posibilitando en un principio el acceso de las minorías a la toma de decisiones y, más adelante, la alternancia para que las minorías se conviertan en mayorías y puedan gobernar.

El también catedrático universitario explica que todas estas etapas vienen a culminar con el proceso que hoy vivimos, donde se consideró que la dispersión de los procesos electorales locales era muy onerosa desde el punto de vista económico y un enorme distractor desde el punto de vista político. Por eso –sostuvo- en los últimos años se trató de compactar las fechas electorales coincidiendo con los procesos electorales federales.

“Viviremos el próximo domingo 6 de junio la elección federal intermedia, como ocurre desde el siglo pasado, cuando pasado de los periodos tetraenales, donde el congreso se elegía cada dos años, a los periodos sexenales, donde el congreso, en la Cámara de Diputados, se elige cada tres años”, señaló Mariano Palacios Alcocer. “Ahora tendremos una elección con más de 21 mil puestos en disputa, 500 diputados, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional. Se elegirán 30 congresos locales, 15 gubernaturas y más de 900 ayuntamientos con regidores, síndicos y alcaldes”.

El ex gobernador de Querétaro consideró que en el actual proceso electoral se encuentra como elemento particular la emergencia de nuevos partidos políticos que en su primera elección con registro no pueden asociarse, ni coaligarse con otras fuerzas políticas y tienen que luchar por la consolidación o, en su caso, por la pérdida del registro.

“Se han venido dando también procesos de alianzas y coaliciones entre fuerzas políticas que en otro tiempo fueron antagónicas. Y se ha venido dando un fenómeno de desmembramiento y de transfuguismo político de muchos cuadros que, militantes en alguna organización, en este proceso abanderan siglas y partidos en los que no militaron”.

Asimismo, Mariano Palacios destaca dos elementos adicionales que tienen que ver con acciones reafirmativas, tratándose de sectores vulnerables para propiciar mayor justicia y equidad electoral.

“Uno muy favorable en nuestro país es la creciente participación de las mujeres en condiciones de paridad electoral, con obligación a los partidos políticos, lo que da como resultado que muchas de las figuras relevantes de esta contienda en el ámbito nacional y local sean mujeres”.

Otro elemento son los grupos que tienen ciertos niveles de vulnerabilidad: grupos indígenas, grupos de personas con discapacidad.

También se añade un fenómeno de orden generacional, donde muchos partidos, en sus propias normas internas de carácter autoimpuesto, han procurado dar mayores espacios a la juventud.

“Por lo tanto, hay una política de género, una política de generación, una política de apoyo a grupos vulnerables, especialmente al componente pluriétnico y pluricultural de México, y una política también de apoyo a personas que tienen ciertas discapacidades tanto en el mundo laboral, académico y, en este caso específicamente, en el mundo de la política”.

No hay un sistema más viable que la democracia

Para Mariano Palacios Alcocer, el sistema democrático en el mundo, con todo y las imperfecciones que evidentemente puede tener toda obra de la creación en la cultura humana, tienen perfecciones, tienen deficiencias, pero no hay, hasta el momento, no se ha creado por la cultura y el talento humano, un sistema más perfecto, más aplicable, más viable que la democracia.

“Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuidar lo que la democracia tiene de valioso y tratar de ir evitando sus imperfecciones y corrigiendo sus desvíos”, sostiene Mariano Palacios.

“Democracia significa el respeto a la pluralidad. Democracia significa respeto a la tolerancia. Democracia significa respeto a la inclusión. Democracia significa admisión de las reglas de la competencia y admitiendo y respetando las reglas de la competencia, acatar los resultados cuando se gana y cuando se pierde. Democracia significa admitir que los demás tienen razón y que no hay verdades absolutas en la democracia”.

Por ello, para el también ex legislador federal, en México es indispensable recobrar el carácter plural de las cosas que representa la comunidad política nacional.

“Creo que muchos trabajamos para desmontar el sistema hegemónico del partido único. Nuestro trabajo en las cámaras, nuestro trabajo en la administración pública, nuestro trabajo en la conducción partidaria tenía que ver con un reconocimiento a la pluralidad, un reconocimiento a la tolerancia y a la inclusión, con un respeto a los adversarios y no la descalificación sistemática a los oponentes. El no reconocernos como enemigos, sino como adversarios y todos vamos en la misma barca que es el conjunto del ser nacional.

“Hoy, lo que se advierte es que parece que existen signos de regresión al sistema totalitario, que me parece que hay que matizar. Con base a las propias leyes e instituciones que México tiene que propician eso: la competencia en condiciones de equidad para lograr la mejor representación nacional posible y poder integrar la voluntad general desde el Congreso”.

Dijo que estos elementos fundamentales los ha venido adoptando México en todas sus cartas constitucionales, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en los principios de la Revolución Francesa; en los elementos del Derecho Político de los Estadunidenses que fundan el Sistema Federal.

Recordó que México así lo ha hecho a lo largo de la historia, y al tratar de ser una nación libre, soberana, independiente, plural, integrada, desde las primeras proclamas de independencia del padre Hidalgo en Guadalajara, donde proscribe la esclavitud, con pena de muerte a los propietarios de esclavos si en tres días no los liberaba.

O los elementos constitucionales de don Ignacio López Rayón en 1813, que serían fuente de los Sentimientos de la Nación de Morelos y de la Constitución de Apatzingán de 1814.

O bien en el periodo convulso de 1821 a 24 donde tuvimos el primer imperio después del triunfo del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821.

“Esa paradoja que el gran liberador se convierte en emperador, la figura de Iturbide. Y ese imperio fue una aventura de escasos seis meses. El pueblo de México guarda en la memoria que la concentración absoluta del poder no es favorable, por eso los dos intentos imperiales que hemos tenido han fracasado: el de Iturbide en 22 y el de Maximiliano, que es despedido por el Papa Pío IX en 1864 y que habría de ser ejecutado en 1867 en el Cerro de las Campanas”.

México optó por ser una República. Entre 1822 y 1824 tuvimos más de 20 proyectos de Constitución, constituciones que pretendían ser imperiales, monárquicas o republicanas, y las republicanas centrales o federales.

Al final, -rememora Mariano Palacios Alcocer- después de la aventura de 1835-36, en 1847 volvimos a la República Federal. Así lo reconocimos en el Constituyente del 57 y así se ratifica en Querétaro en 1917.

“Desde un principio, los primeros textos constitucionales hablaban de un Congreso Fuerte, no de un Ejecutivo Fuerte. Los textos constitucionales, fundacionales de nuestro país y los textos de Querétaro, cuando se referían al Ejecutivo decían: se depositará en la persona o comisión que señalen las leyes. Adoptamos del modelo norteamericano como titular del Ejecutivo, pero siempre la figura del Ejecutivo debe ser atemperada, equilibrada, contrarrestada, con otros dos poderes: un congreso plural, soberano, que pueda representar la voluntad general de la sociedad en sus distintas expresiones regionales, sociológicas, culturales, de pluralidad política en esencia y, por otro lado, con un Poder Judicial que sea garante del respeto a la Constitución.

“Si no tenemos estos tres elementos en el orden federal, corremos el riesgo de una indeseable concentración del poder que daña la República, que altera la forma de estado democrática, representativa y popular, y el otro ingrediente: el sistema federal”.

Palacios Alcocer asegura que debe haber un espacio de coordinación, pero con respeto a las atribuciones y competencias de cada uno de los órdenes de gobierno. Y más aún, la reivindicación del municipio libre. “Estos elementos me parece que están en juego en la elección del próximo día seis de junio”.

Lo que procura el sistema democrático –define Mariano Palacios Alcocer- es el respeto a las libertades, el respeto al libre comercio, el respeto a la libre competencia; el derecho a insertarnos con activismo y visión global en el mundo moderno y no segregados como si fuéramos una parcela aislada de lo que ocurre en el contexto internacional.

“Es indispensable que el Estado tenga una visión social. Esto se definió con precisión en el Constituyente de Querétaro y es indispensable que el Estado tenga políticas públicas de carácter social y asistencial para abatir la pobreza, la marginación y la desigualdad, pero esta es obligación del Estado, no es prerrogativa, ni patrimonio del gobierno. Son obligaciones públicas que deben asumir los titulares de los órganos de poder. Por eso creo que lo que está de por medio ahora es una elección en la que el pueblo de México rompa el mito de que las elecciones intermedias no se sale a votar, porque se suponía que el Congreso no era importante. Hoy el Congreso es importante para garantizar la pluralidad nacional, para que la voluntad general lo sea, con distintas voces y para efecto de que el equilibrio de poderes y la colaboración de poderes nos haga un país más fuerte en lo interno y con mayor respetabilidad e influencia en lo internacional.

“A mí me parece que las próximas elecciones debemos salir a votar por la preferencia, por la convicción que cada quien tenga. Yo lo haré, como lo he hecho siempre, por mi partido y sus candidatos, porque creo que se debe garantizar la pluralidad, porque creo que es indispensable que se respeten las libertades y porque es indispensable que se equilibre y contenga el abuso y el desbordamiento del poder”.

En este sentido, el también ex rector de la UAQ aseveró que la única herramienta jurídica y políticamente válida es esta prerrogativa, derecho y obligación simultánea que es el sufragio.

“Si bien no está penada la omisión del voto, como en otros países, en México está garantizado el acceso de los ciudadanos al sufragio con un sistema electoral que es uno de los más avanzados, modernos y caros del mundo, pero se garantiza la organización de las elecciones, se garantiza el ejercicio del derecho al sufragio, se garantiza el libre juego de los actores políticos y existen las autoridades administrativas y jurisdiccionales para resolver, en su materia, las posibles controversias que se susciten”.

Afirmó que en la elección del 2021 se necesita un gran cociente de votación para que los candidatos que resulten ganadores tengan legitimidad política y tengan solidez jurídica en sus triunfos, para que la pluralidad quede garantizada y para que los ciudadanos se empoderen en el ejercicio de la política.

“La única manera de hacer ciudadanía, al momento de las decisiones políticas, es haciendo ejercicio de este derecho, porque la ciudadanía declarativa es muy importante para hacer conciencia y para hacer el ejercicio de la máxima publicidad, pero el ejercicio democrático hacen que los votos se cuenten y que las elecciones se califiquen. Por lo tanto, entre mayor cantidad cociente de ciudadanos voten, habrá mayor legitimidad democrática y habrá mayor ciudadanización en el ejercicio de la política que creo que es lo que debemos lograr”.

-Hablaba de síntomas del totalitarismo. Actualmente se ve una mayoría avasalladora en el Congreso y una intervención del Ejecutivo en otros poderes, como el Judicial. ¿México está en riesgo con estas acciones que emprende el Ejecutivo?

-Yo siempre he tenido una confianza muy clara y muy abierta, sin dudas, en la capacidad y la madurez política del pueblo de México para hacer respetar y defender la forma de gobierno que libre y espontáneamente nos hemos dado. Han existido tentaciones concentradoras, absolutistas, totalitarias, pero ninguna de ellas ha tenido éxito a lo largo de la historia.

Lo que yo creo que es muy importante es que tengamos capacidad de dirimir en las urnas nuestras diferencias políticas, para garantizar libertad y pluralidad.

La historia del constitucionalismo de finales del siglo pasado hablaba, en sus autores más reconocidos de que en México había un presidencialismo exacerbado que era necesario acotar. SE llegó hablar de que el presidente de la República en México era Jefe de Estado, como lo es; era Jefe de Gobierno, como lo es; y era Jefe de las Fuerzas Armadas, como lo es; era Jefe del Partido Político del partido político que lo llevaba al poder, como lo es. Pero también tenía una serie de atribuciones constitucionales expresas el Ejecutivo, en el artículo 89 y otros; el congreso, en los artículos del 71 y siguientes; el Poder Judicial, en los artículos 102, 105, etcétera; los Estados y los Municipios, en el 115, 116; y la Ciudad de México en el 122, en otra época y antes en la Fracción VI y VIII en el artículo 73.

¿Con esto qué quiero decir? Que es indispensable que se acoten las facultades meta constitucionales del presidencialismo que se dijo en el Siglo XIX. Se fueron acotando las facultades meta constitucionales del presidente. Lo que es inadmisible es que haya un ejercicio inconstitucionalidad de cualquiera de los titulares de los tres poderes del Estado y de los tres órdenes de gobierno.

Si ya dimos el paso de evitar las facultades meta constitucionales, no caigamos en la tentación de los desbordamientos inconstitucionales.

-En este proceso se dieron alianzas que en otro momento eran impensables, ¿cómo observa estas acciones que buscan ser un contrapeso en el Congreso de la Unión?

-Los partidos políticos en México son definidos por el artículo 41 y en distintas disposiciones jurídicas, como entidades de interés público. El interés público debe velar por el bien de la nación, por la integridad y soberanía del Estado.

Los partidos políticos en el mundo se encuentran en una crisis de identidad ideológica y, en muchos casos, invadidos por un indeseable pragmatismo político.

La teoría de los partidos políticos supone que lo que logre la cohesión interna, es un grupo de ideas con las que comulgan los militantes. De este concepto teórico de lo que debe ser la nación, el Estado, la política, se generan plataformas y programas de acción. Sin embargo, en los últimos años, el descrédito, el escepticismo, la crisis de los partidos políticos en el mundo, en la democracia de occidente. Podemos ver en Europa y en las recientes elecciones de los Estados Unidos, en varias elecciones latinoamericanas y, en el caso nuestro, una proliferación, desde mi punto de vista, poco sana para la democracia, con una docena de partidos políticos que viven de las prerrogativas públicas y muchos de ellos que son franquicias de carácter personal o familiar, indeseables para la salud y la vida democrática del país.

Si en este contexto sabemos que los partidos políticos son entidades de interés público, hoy los partidos o varios de ellos, están viendo que el interés superior de la nación es garantizar una forma de Estado democrática, representativa, popular, federal y, en ese sentido, evitar los desbordamientos del poder constituido.

Por eso, cuando lo que está de por medio es un proyecto nacional en el que los partidos políticos advierten un riesgo indeseable de concentración del poder, el principio ideológico básico es salvar el estado y eso es lo que están tratando de hacer algunas alianzas o coaliciones.

En la obra de Peter Mair de “Gobernar el vacío”, abrió los ojos de lo que está ocurriendo en las democracias de occidente. Yo se lo recomiendo mucho a mis alumnos en la universidad, para que adviertan que no es culpa de los dirigentes, que aunque en ocasiones tenemos algunos que dan pena en los diversos partidos políticos, lo que está ocurriendo es que hay un cambio de paradigmas en las formas de hacer política, donde en ocasiones personajes ajenos a la política y declarados apolíticos, hacen política como no políticos; o personajes del mundo del deporte, de la farándula, del arte, incursionan en la política; o donde algunos liderazgos iluminados o algunos comunidades, como el caso de Beppe Grillo en Italia, que forma el Movimiento 5 Stelle en Italia, y que en un momento determinado logran hacerse del poder en Italia.

Los partidos políticos tienen que hacer una revisión hacia adentro de cuál es el nuevo rol en las condiciones de una vida ciudadana más escéptica y de una sociedad más crítica.

Los partidos políticos son instancias jerárquicas y piramidales. Los partidos políticos contienden en democracia, pero no necesariamente son democráticos hacia adentro. Los partidos políticos tienen en mucho la misma estructura que una organización militar, por eso a los miembros de los partidos se les llama “militantes”, que es tener doctrina y disciplina.

En este momento, los partidos políticos no tienen, en muchos casos, clara su doctrina y sus miembros no tienen clara la disciplina. Entre eso, el ser partidario de una ideología, comprometerse en la lucha con la búsqueda de una acción para lograr un beneficio con base a la proyecto político, en bien de la sociedad, se da el otro fenómeno de lo que son las lealtades y pertenencias partidarias.

Hoy parecería que muchos partidos de reciente cuño que no tienen militancia y que lograron su registro, en ocasiones por arte de magia y con la anuencia del poder, pues resulta que están ofreciendo sus siglas al mejor postor. Hay gentes con el escrúpulo suficiente para cambiarse de partido o para no estar en ningún partido. Yo creo que la democracia de los militantes, de los partidos de masa, de los partidos de cuadros que se discutían en la segunda mitad del siglo pasado son discusiones que quedan en el pasado. A los partidos les toca hacerle frente a esta nueva realidad, cuál es el mínimo de ideología que debe tener un partido; cuál es el mínimo de cohesión y de lealtad de la militancia y la dirigencia para lograr un proyecto; cuál es el compromiso de los partidos con la democracia para defender los valores institucionales del estado; cuáles son los compromisos del partido para auspiciar las libertades y evitar los excesos del poder. Todo esto hay que repensarlo a la luz de tener un sistema de democracia liberal, con un compromiso social tangible.

-Vivimos una campaña en un contexto de pandemia, sin mítines, ni grandes concentraciones de gente y con una utilización predominante de plataformas digitales…

-Cuando yo les decía que tengo una gran confianza en el pueblo de México y en su sabiduría política ancestral, esto se demuestra con la campaña que terminó el día de ayer. En el ámbito nacional y en el ámbito interno en 30 entidades del país. ¿Por qué? Por la enorme capacidad de adaptación a las nuevas condiciones de la lucha política. Es decir, la experiencia del año pasado de que se pospusieran las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo sirvieron de escuela, en un breve tiempo, para que la autoridad electoral tomara las medidas y los partidos actuaran en consecuencia para que, en las difíciles condiciones de la pandemia, del inicio de las vacunas, del contexto de violencia electoral tan dramático que hemos vivido, donde hay un sinnúmero de hechos deleznables que empañan la calidad de la vida democrática y que no deben ser elemento de intimidación para que salgamos a votar el próximo domingo.

Si en este contexto, la sociedad mexicana, sus partidos políticos y sus candidatos, han hecho un verdadero esfuerzo por mostrarse y alentar el voto, lo que debemos hacer el resto de los ciudadanos es salir a votar, para que la pandemia no nos inhiba, para que la violencia que empañó este proceso electoral en muchas latitudes del país haga que sirva de acicate para que se resuelve por la vía pacífica y conforme a derecho, el ejercicio de la libertad democrática y para que tengamos autoridades con legitimidad, con apego a derecho y que tengamos equilibrio de poderes y un federalismo más vigoroso en México.

-Hablando de Querétaro, ¿cómo vio la campaña y sus propuestas?

-Me dio mucho gusto que Querétaro haya vivido un proceso de campañas electorales con un buen margen de civilidad. Se abatieron algunos visos de guerra sucio, de empañar el proceso y yo esto lo atribuyo fundamentalmente a una creciente participación de las mujeres en la política, que lograron darle respetabilidad y categoría a la jornada, y a una civilidad que ha permitido que se puedan expresar con libertad las diversas opciones que se presentan a los electores.

No es la campaña de los mítines, ni la fiesta popular, ni las convivencias, es una campaña de reflexión a la que nos ha acostumbrado a vivir hacia adentro la pandemia. Nos enteramos y sabemos lo que está ocurriendo afuera, aunque no estemos participando y viviendo. La pandemia nos ha permitido aprovechar este velo entre la realidad y el temor a la enfermedad y la muerte que, por desgracia, nos causó ausencias lamentables a muchos; pero por otro lado nos permitió aprender que, desde dentro, desde tu casa, puedes estar perfectamente actualizado e informado de lo que está ocurriendo, sin la necesidad de la presencia física.

Lo que sí es indispensable, dado que no se ha avanzado tanto en el voto electrónico como en otras democracias, es que vayamos a hacer ejercicio de este derecho presencial y votemos para que todos hagamos ciudadanía, fortalezcamos la democracia, el sistema de partidos y logremos un mayor ejercicio de las libertades.

Finalmente, Mariano Palacios Alcocer confió en que el próximo domingo los queretanos saldremos a votar para lograr abolir el mito de que las elecciones federales intermedias son elecciones caracterizadas por la abstención.

“Creo que estaremos en posibilidades de que cada quien lo haga por el partido y candidatos que mejor les parezca y yo le diría que, en las nuevas condiciones del a pandemia, la política y el mundo de la comunicación en el ciberespacio, el único requisito presencial que nos impone la democracia es salir a votar, un rato el domingo 6 de junio, para que tengamos un buen Congreso Nacional, un buen Gobierno del Estado, buenos alcaldes y buena representación del congreso local. Que garanticemos la vigencia de la Constitución y del Estado de Derecho, que fortalezcamos el régimen democrático en tolerancia, pluralidad, inclusión y con respeto a las minorías”.