Maximiliano reconoce derrota

La ventaja del candidato del PAN y QI, Luis Nava, es irreversible

Tina Hernández

Noticias

El candidato de Morena al gobierno de la capital reconoció el triunfo de su contrincante el candidato del PAN y QI, Luis Nava, pues aseguró que su ventaja es irreversible, de acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP).

En conferencia de prensa el morenista llamó a que se consolide el proyecto por el que los ciudadanos votaron este domingo 06 de junio.

“Desafortunadamente al llegar a esos conteos no nos fueron favorables o si nos fueron favorables, no lo fueron en un porcentaje que nos hubiera hecho revertir la desventaja que fue incrementándose a lo largo de la noche; y la cual por supuesto que reconozco y que así debe ser siempre en una democracia, reconocer cuando las tendencias no son favorables”.