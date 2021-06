Morena acepta la derrota en la capital

“Me encuentro tranquilo y muy satisfecho”, dijo Arturo Maximiliano

Por Sergio Hernández y Jahaira Lara

El candidato de Morena, Arturo Maximiliano acepto su derrota ante Luis Nava que lo dejo más de veinte puntos atrás.

En una conferencia de prensa dijo que seguirá en Morena y en su notaria.

“Me encuentro tranquilo y muy satisfecho del gran trabajo que hemos realizado en esta campaña”

Agradeció el apoyo y confianza de la ciudadanía que me permitió acercarme a ellos y confiaron su voto a mis propuestas. Dijo que hay 3 pilares fundamentales que me unen al partido: austeridad en el gobierno, rechazo absoluto a la corrupción y combatir la terrible desigualdad que considero nos pone en riesgo como sociedad.

Afirmó que “los resultados oficiales que arroja el Instituto Electoral del Estado de Querétaro marcan una tendencia irreversible. Como siempre me he conducido de manera responsable, reconozco que no me son favorables estos resultados”.

Y dijo que su campaña fue austera, sin despilfarro, recorriendo las calles, escuchando a la ciudadanía, hablando con los medios, respondiendo con honestidad a todos y cada uno de los cuestionamientos.

Reconoce PRD triunfo de Luis Nava

A través de un video donde reconoció el triunfo de Luis Bernardo Nava Guerrero, luego de que los resultados preliminares lo favorecieran; la candidata a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Vanesa Garfias, aseguró que continuará su trabajo en favor de Querétaro.

Aseguró que ante los resultados obtenidos y con la confianza en las instituciones que estuvieron al frente del proceso electoral, se va a respetar el resultado y reiteró el respeto por cada uno de los actores políticos que contendieron por la capital.

Lo anterior al considerar que durante este proceso electoral -donde se eligió gobernador, presidentes municipales, diputados locales y diputados federales- se logró no sólo demostrar la unión, sino también la democracia.

“Reconozco el trabajo de los funcionarios en esta jornada electoral tan importante, se demostró la democracia y unión, creemos en las instituciones y se va a respetar este resultado; también quiero decirle a los y las candidatas que estuvieron en la contienda que tienen mi admiración y respeto”, precisó.

Finalmente, agradeció la confianza que algunos ciudadanos depositaron en su propuesta, por lo que reiteró que su proyecto aún no ha llegado a su fin y aseguró que se continuará trabajando por Querétaro.