Rayados repatría a Moreno

Así posó Héctor Moreno con la playera del Monterrey.

Rayados del Monterrey no se quiere quedar atrás en cuanto a los fichajes bombas y anunció la contratación del seleccionado mexicano Héctor Moreno, el cuál tiene muchos años de no jugar en México.

El mundialista mexicano de 34 años aún tiene contrato con el equipo qatarí Al-Gharafa, un año más, y el costo de su carta se maneja en 3 millones de dólares, lo cual ya definió los Rayados del Monterrey.

Ha sido mucho tiempo fuera de méxico, mi esposa es española, el hecho de venir, lo teníamos en mente, peor no sabíamos cuando era el tiempo, adecuado y aquí estamos”, dijo Héctor Moreno, considerado uno de los mejores centrales mexicanos.

“Siempre había invitaciones, ofertas estaba para volver, todo ha sido súper rápido. He hablado con Dulio (Davino) y Javier (Aguirre), acerca lo que es el club y la ciudad y no teníamos duda. También he platicado que han pasado por rayados, solo tienen cosas buenas al hablar del equipo, pero una cosa fue importante, el orgullo que un equipo así me busque y estamos en el lugar adecuado”, terminó.

MONTERREY INVERTIRÁ FUERTE

Para tratar de recuperarse del fracaso del torneo pasado, el Monterrey bajo las órdenes de Javier Aguirre abrirá la cartera.

Hasta más de 15 millones de dólares podrían desembolsar los regios para competirle a equipos como Cruz Azul, Santos, América y demás.

El gasto más fuerte sería en la portería. El cancerbero argentino Esteban Andrada está marcado en un precio de casi 10 millones de dólares, pero a Monterrey llegaría por siete, más un incremento muy bueno de sueldo.

La joya de la corona sería Cristian Tello, extremo español que juega en el Betis y que apenas tiene 29 años de edad. El deseo de la directiva regia es traerlo, pero su precio superaría los 9 millones de dólares, así que parece que todo sería un sueño lejano.

El pilón sería la llegada de Giovani dos Santos. El hijo de Zizinho, compañero de Aguirre en el América, saldría de las Águilas después de aportar poco o nada al equipo azulcrema. Gio llegaría “gratis” al acabar su contrato con los de Coapa. Su carta está valuada en 1.8 millones de dólares.