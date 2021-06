Laura Zapata explota contra sus hermanas

Agencia México

Laura Zapata explotó contra sus hermanas Gabriela y Ernestina Sodi, esta última madre de Camila Sodi, luego de recordar cómo se quedaron con el dinero de Doña Eva Mange.

Ahora que la actriz ha estado cuidando a su abuela tras sus complicaciones de salud, la villana de las telenovelas se pronunció contra las también consanguíneas de Thalía, sobre todo con Gabriela, quien se lanzó a la política en las recientes elecciones que se celebraron en México.

“Le robó el dinero a mi abuela, entonces a los rateros, yo me acuerdo que sacaron esto de ‘al ladrón llámalo ladrón’… ¿o cómo le digo?, ¿es una persona que sustrajo?… no”, externó molesta Zapata al escuchar el nombre de su hermana.

Posteriormente, Laura relató la manera en que Gabriela y Ernestina se quedaron con el dinero de Doña Eva. “Mi abuela trabajó 30 años en el gobierno y de su cheque ralo le quitaban un dinero para pagar el departamento, lo vendió, le dio el dinero a mi mamá […] entonces ese dinero quedó en la masa hereditaria y desapareció, se lo repartieron ellas, la única que devolvió dinero fue Thalía”.

Asimismo, la actriz de 64 años contó que su abuela le pidió ayuda a la esposa de Tommy Mottola para recuperar lo que obtuvo de la venta de su departamento. “Mi abuela le dice ‘me da mucha pena que Laurita sea la única que está aportando dinero, yo necesito mi dinerito para mis medicamentos’. Thalía organiza a todas sus hermanas, entonces ellas deciden, como mi abuela vende el departamento en 125 mil pesos, entonces deciden que son 125 mil pesos los que hay que darle a mi abuela. Hay que preguntarle al departamentito cuánto cuesta ahorita”.

Finalmente, ante el cuestionamiento sobre si no teme sufrir represalias de sus hermanas, Laura Zapata dijo: “A mi ya no me asusta nadie, yo ya tuve negociaciones y contactos con secuestradores, y además la verdad es la verdad”.