PODOLSKI ¿SI O NO?

Gallos Blancos ha tenido las contrataciones bombas más importantes y está en la imaginaria Lukas Podolski. Antes fue Ronaldinho, después Antonio Valencia.

Tendría la directiva de Gallos dinero para pagarle su salario

AGENCIAS

El futbol, como tal, es un juego universal, tiene mucho de romanticismo en el terreno de juego, pero no es así fuera de él. El mundo de los agentes, de los presidentes, de las contrataciones, el romanticismo no cabe y si Gallos Blancos hizo una oferta al alemán Lucas Podolski, desafortunadamente su respuesta, no es sólo depende de él, ni porque Querétaro es una bella ciudad, o por que se come muy bien en ella, como lo han establecido múltiples comentarios en redes sociales.

Ayer nuestras fuentes en el Club nos dijeron que no había manera de esta contratación, pero hoy al ver las redes sociales, puede ser que haya algo, sin embargo a un jugador de esa calidad y de su ideosincracia, se necesita que se acerquen a un salario similar como el que tenía en el Antalyaspor de Turquía, donde ganaba más de dos millones de dólares anuales.

La actual administración ¿tiene el dinero para pagar algo cercano a eso? Esa es la cuestión.

Podemos informar que el ecuatoriano Antonio Valencia ganaba 10 mil dólares mensuales, es decir 120 mil dólares al año. El caso de Ronaldinho fue distinto, porque ganó en su estancia en Gallos 2 millones de dólares, pero era una administración distinta y Querétaro ganó mucha fama mundial, pero quién más ganó fue la Liga y los estadios donde se presentaba Gallos, llenó las gradas.

Ronaldinho tenía un grupo de guardaespaldas y vehículo oficial, pagado por el gobierno del Estado a su disposición. “Dinho” vivía en una casa del exclusivo fraccionamiento “El Campanario”.

La llegada de Podolski representaría una reingeniería mercadológica, cambiaría el precio de las entradas, entre otras cosas.

Observamos que el propio ecuatoriano Antonio Valencia, el argentino Mauro Gerk, el uruguayo Carlos Bueno, jugadores que pasaron por Gallos invitaban a Poldolski a animarse a jugar en Querétaro, lo mismo sucedió con influyente periodistas Sergio Balleres, pero Podolski tendría que sacrificar mucho, a menos que viniera a aventurar un año y saber si está cerca su retiro.

En año y medio de trabajo en el Antalyaspor de Turquía, Podolski jugó 47 partidos, registró 7 goles y tuvo 5 asistencias.