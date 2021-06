Sergio Mayer explota

Sergio Mayer.

Agencia México

A escasos días de informarse que Alejandra Guzmán aparentemente habría rechazado la invitación de Sergio Mayer para formar parte del espectáculo “Sie7e”, que reunirá a distintos cantantes para un show con la temática de los siete pecados capitales, ahora el ex Garibaldi enfrentó enojado los cuestionamientos de la prensa sobre esta situación.

Después de darse a conocer que la intérprete de “Mala Hierba” le contestó con groserías al también político porque él apoyó a Frida Sofía en la acusación de abuso sexual que hizo contra su abuelo Enrique Guzmán, Mayer negó tajantemente esta noticia y explicó:

“Si hay alguien respetuoso que ama la oportunidad de estar en un escenario es Alejandra Guzmán. Alejandra además de que es mi amiga y que la estimo y la quiero, jamás faltaría el respeto a ningún productor, el que te inviten a trabajar y te den la oportunidad de trabajar y estar en un escenario ¿cómo por qué crees tú?, nada más piénsalo, ¿Cómo por qué crees tú que Alejandra Guzmán respondería mentándome la madr*? En el peor de los casos te diría ‘oye, gracias, te agradezco, pero no puedo’, Alejandra jamás haría una cosa como esa, le mandé la publicación y se moría de risa”.

Sin embargo, la molestia de Sergio continúo durante la conferencia de prensa de presentación del show Sie7e, y luego de que una periodista lo cuestionara sobre si le haría la grosería a Alejandra de invitar a Frida Sofía a colaborar en el proyecto, Mayer negó molesto esta afirmación.

“¿Por qué va a ser grosería si invito a Frida?, o sea, ¿si yo invito a trabajar a su hija es una grosería para Alejandra?, es que a ver… uno: Alejandra no está en el show, y dos: aunque no se lleven, ¿tú crees que Alejandra se ofendería porque le den trabajo a su hija?, ¿de verdad eso pasa por sus mentes?, neta, es que piénsenlo, no tiene nada que ver, ¿tú crees que Alejandra se sentiría ofendida porque alguien le ofrezca trabajo a su hija?, ¿de verdad esa es tu pregunta?… es que no hagan, perdón, pero cuando dicen que los medios generan, esa es la neta, no generen cosas que no son, así que no digan cosas de Alejandra porque la voy a defender a capa y espada, es una gran mujer y una de las mejores cantantes que tenemos en México”, remató.