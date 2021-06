Lo de Sasha, no tuvo importancia

Luis de Llano descarta que su romance con Sasha Sokol aparezca en la bioserie de Timbiriche

Luis de Llano Macedo y Sasha Sokol mantuvieron un fugaz romance en la época de los 80, cuando ella tenía apenas 17 años y él 42, por lo que ahora que el grupo Timbiriche está contemplando hacer una bioserie, surgieron las dudas con respecto a si se abordará esta relación sentimental en la trama.

Durante la entrevista que concedió al programa Ventaneando, el productor musical minimizó su amorío con la intérprete y descartó que este tema sea llevado a la pantalla chica en el proyecto que relatará la vida de la agrupación que gozó de gran éxito por casi dos décadas.

“No creo que tenga… no tiene importancia, porque no es lo mismo Luis Miguel, donde sí hay otro tipo de cosas que la gente quiere ver, pero en esta parte no, nunca fue una cosa trascendental, que afectara. Yo creo que al contrario”, explicó De Llano comparando este escenario con lo que se ha visto en la serie del “Sol de México”.

De la misma manera, el productor destacó que su romance con la cantautora fue muy breve y no hay mucho de dónde sacar. “No hay historia que contarte. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan dijo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple’”.

Posteriormente, Luis de Llano puntualizó que la producción que aborda la vida de Luis Miguel toca muchos temas que son “mitos”, pues realmente no están pegados a la realidad.

Para finalizar, con relación a la bioserie de los integrantes de Timbiriche, el productor manifestó que quienes formaron parte del grupo musical tendrán la última palabra sobre lo que se mostrará a cuadro.