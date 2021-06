Aura Cristina Geithner abierta a tener una relación lésbica

Aura Cristina Geithner.

Agencia México

Aura Cristina Geithner sigue disfrutando de las mieles del éxito en la plataforma Only Fans, trabajo en el que ha recibido diversas propuestas de índole sexual.

“No de alguno, de casi todos… ¡me encanta!, no sabes la cantidad de ideas que me dan todos estos chicos, ¡en serio que me encanta!”, contó con una gran sonrisa la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

Recordando algunas de las insinuaciones que le han hecho a través de la plataforma, Aura Cristina reveló que no solo los hombres le hacen comentarios subidos de tono. “Sí, mujeres también… ¡Uy! …”.

A la pregunta directa sobre si estaría interesada en experimentar una relación lésbica, la protagonista de la telenovela “La potra Zaina” explicó: “nunca lo he tenido, si la pregunta es ‘¿me causa curiosidad?’, sí, me causa curiosidad, ¡no estaría mal probarlo!, pero por ahora me mantengo en reserva”.

Finalmente, la hermana de Harry Geithner dijo que le gusta mucho el juego, el erotismo, el voyeurismo e incluso los fetiches, por lo que aseguró que no quiere quedarse con ganas de nada en la vida.