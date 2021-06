Celebrará municipio 490 aniversario de San Juan del Río

San Juan del Río será festejado con actividades culturales por su 490 aniversario.

Dan a conocer las principales festividades culturales conmemorativas por el aniversario de la fundación del municipio

Por Josefina Herrera

Este sábado, las autoridades municipales de San Juan del Río, dieron a conocer a las distintas festividades que se realizarán para celebrar el 490 aniversario de su fundación, las cuales se llevarán a cabo del jueves 17 al sábado 26 de junio.

Aunque no se tiene contemplada la feria por segundo año consecutivo en el municipio, debido a la pandemia, sí se realizarán algunas actividades culturales presenciales con aforos pequeños, esto para no pasar desapercibida una fecha tan importante para los sanjuanenses.

En entrevista, el presidente municipal de esta localidad, Guillermo Vega Guerrero, indicó que aunque le hubiera gustado cerrar con broche de oro su paso por la alcaldía, se mostrará respetuoso de lo marca la legalidad del Diario Oficial del estado, pues todavía no se pueden tener conciertos masivos, y las empresas de feria no pueden operar tampoco aún.

“La feria como tal, por la cuestión incluida legal todavía de conciertos masivos y eso no es momento de acuerdo a las descripciones técnicas legales que están publicadas en el estado, no es un tema de gusto o no gusto, es un tema de cumplir la ley en virtud de que todavía estamos en la fase final afortunadamente de la pandemia, y lo que si habrá son algunos eventos conmemorativos culturales para desde luego celebrar un año más de la fundación de San Juan del Río, así que si tendremos festejos, y es todavía un festejo diré yo responsable de ceremonias culturales”.

En este sentido, dijo que no se pueden perder de vista dos cosas, una es la parte económica pues la sociedad está inmiscuida en un proceso de aceleración en este rubro, por lo que se pretende ser empáticos con la gente, y otra es que el gobierno necesita orientar sus recursos a fin de que tenga más programas efectivos para la misma recuperación.

“Estamos programando programas para poder seguir apoyando a comercios, terminar nuestros compromisos de cara al cambio administración, sí habrá festejos pero son más culturales y conmemorativos que la feria como la conocemos, habrá presenciales y la diferencia es que habrá con sana distancia, con un aforo controlado, pero digamos la parte cultural histórica se va a preservar, ya que la parte como los festejos que conocemos, esos definitivamente no, las propias empresas que se dedican a las ferias siguen desactivadas, y en ese sentido pues todavía no, nos hubiera gustado por supuesto despedirnos de la presidencia con un gran festejo, pero la responsabilidad es lo que manda”.

Algunas de las actividades que ya se tienen programadas es una exposición en homenaje a Restituto Rodríguez en el Portal del Diezmo, la presentación del video “el sanjuanense”, premiación de elogio a San Juan del Río y la conmemoración del 200 aniversario de La Estancia de Iturbide, para el día 24 de junio, se realizarán las tradicionales mañanitas y el repique de campanas, así como la cancelación del sello postal en sesión solemne de cabildo.