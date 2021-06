Geraldine Bazán: “El problema lo tiene el infiel”

Geraldine Bazán

Agencia México

Geraldine Bazán asistió como invitada al canal de YouTube ‘Pinky Promise’, donde acompañada de su gran amiga Mariana Torres, abordó diversos temas, entre los que destacó la infidelidad.

A pesar de que no pronunció ninguna palabra al respecto de lo que vivió tras su separación con Gabriel Soto, quien ha sido señalado por engañarla con Irina Baeva cuando aún estaban casados, la actriz emitió un contundente mensaje sobre el adulterio.

“Muchas veces la gente piensa que…, o sea, la infidelidad no es como de que ‘¡ay!, ¿pero por qué? si eres hermosa’, o sea no, la infidelidad no es problema tuyo o de quien “lo sufre”, es el problema del otro”, manifestó Geraldine.

Acto seguido, la madre de las dos hijas de Gabriel Soto subrayó: “Al final es ‘mira, le pusieron el cuerno y está hermosa’, o sea no, no tiene nada qué ver con ella, así seas quién seas, al final el problema es de la otra persona”.

De esta forma, Bazán deja en claro que a pesar de la complicada ruptura amorosa que vivió con Gabriel, ahora considera que ella no tiene ninguna culpa de cómo acabó su matrimonio con él.