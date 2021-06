Yuya anuncia que está embarazada

(EL UNIVERSAL).- Con una foto en blanco y negro junto a su pareja, el músico Siddartha, Yuya anunció que está embarazada.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi”, escribió la youtuber en su cuenta de Instagram. La también empresaria describió su embarazo como “sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo”.

Yuya asegura no saber cómo se siente de compartir su embarazo con sus seguidores, aunque agregó que está feliz de que ya haya sido el momento de anunciarlo.

“Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora”, escribió.

En menos de 15 minutos, la fotografía ya acumula más de 300 mil me gusta en Instagram.