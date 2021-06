Buscará CANACINTRA generar recursos para vacuna de la UAQ

Por Josefina Herrera

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), en San Juan del Río, dio a conocer que está levantando la mano a nivel nacional para proponer una campaña, en la cual se busca generar el apoyo por parte de las 76 delegaciones y reunir el recurso que hace falta para el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Al respecto, señaló que ante el nulo interés que existe por parte del gobierno federal en la investigación, y ante los buenos resultados que ha dado la institución educativa, como Cámara están interesados en conseguir el recurso necesario para seguir apoyando el proyecto de la UAQ en el desarrollo de la vacuna Quivax.

“CANACINTRA delegación San Juan del Río nuevamente levanta la mano a nivel nacional para proponer una campaña, en la cual se busca el apoyo por parte, sabemos que no habido apoyo a la investigación y sabemos que ha habido muy buenos resultados, nosotros estamos interesados como institución y como estado en que se den todos los apoyos y se generen las condiciones para producir la vacuna, porque esto como hemos mencionado no se va a detener, se va a requerir de manera continúa, y consideramos que si hubo un apoyo de 130 millones hacia una institución que se dedica a hacer vacuna de animales por parte del gobierno federal, por qué no se ha apoyado a las universidades”.

Informó que siete universidades en México están haciendo la investigación correspondiente en este proyecto, entre ellas la UAQ, la cual es la que lleva mayor avance, por lo que considera necesario que se le apoye con el recurso faltante.

“Se hablaba de un apoyo de 3.3 millones de pesos pero fue distribuido, no fue propiamente para este proyecto de la UAQ, la invitación para cerrar esto es conseguir 20 millones de pesos para terminar la segunda etapa, y a nosotros, hubo interés por parte de varias delegaciones que se sumaron y estamos trabajando ya en el convenio con el área jurídica para hacer la convocatoria a nivel nacional a través de CANACINTRA profesa para apoyar a la institución”.

En este sentido señaló que hacen falta aún 13 millones de pesos, por lo que se estarían involucrando a las distintas empresas que conforman el municipio de San Juan del Río, así como las de la Republica Mexicana para lograr el objetivo.

“Hacen falta 13 millones de pesos, nosotros somos 76 delegaciones, si por cada delegación logramos juntar 500 mil pesos, 100 mil pesos, es algo que no se tiene, entonces esa va a ser la invitación, ponernos el objetivo de poder apoyar a la institución de manera económica”, concluyó.