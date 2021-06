Cepillín tendrá un museo

Botarga y canción dedicada a los abuelos





(EL UNIVERSAL).- Más de diez trajes que usó Cepillín así como su colección de zapatos y los cuadros que el propio payasito de la tele pintaba, formarían parte del Museo de Cepillín, cuyo proyecto quiere levantar uno de sus hijos, Ricardo González Jr.

El también payaso señala que aparte del valor económico de las piezas tendrá un valor sentimental.

“Estamos trabajando en el Museo de Cepillín. Sería maravilloso porque en los 80 el sastre de mi papá era el mismo de Elvis Presley entonces hay una serie de trajes hermosísimos bordados a mano que fueron zurcidos por la misma persona”, dice a EL UNIVERSAL.

“Si se dan cuenta el último traje que usó Elvis tenía el Calendario Azteca en su espalda porque el sastre que le hacía los trajes en Beverly Hills era mexicano”.

El intérprete de canciones como “La feria de Cepillín” falleció el pasado 8 de marzo a los 75 años de edad y con 50 de carrera artística en la música, cine y televisión.

Debido a la pandemia del Covid-19 el payasito de la tele no pudo despedirse en los escenarios por lo que, con la reapertura de espectáculos, su hijo Ricardo y los nietos de Cepillín continúan ofreciendo shows alrededor de la República homenajeando su legado, como parte de ello presentaron una nueva botarga.

Los próximos fines de semana se presentarán en Ecatepec y San Juan de Aragón, además tienen gira por Veracruz, Aguascalientes y Querétaro, en julio, y esperan visitar Estados Unidos.

“Todos los lados para mi papá fueron importantes pero él era de Monterrey y queremos hacer un gran show ahí porque no alcanzó a despedirse de Monterrey”, comparte.

“Estrenamos ayer el ‘Cepillín animado’, está hermosa la botarga porque está hecha con toda la calidad y luce demasiado, no es la clásica botarga hecha al ahí se va. Es parte de los proyectos que vienen”.

En adelanto, Ricardo Jr. comparte a EL UNIVERSAL, que el próximo mes estrenarán un video con una canción que sus hijos y él le dedica a Ricardo González “Cepillín” llamada “Abuelito”.

“El tema está compuesto por una de las personas que le hizo canciones a mi papá. Es sobre el significado del valor al abuelo, lo que disfrutas estar con tu abuelo, es 100% dedicado al abuelito y en nuestro caso dedicada al 100% a mi papá. El mensaje es que los niños en la actualidad valoren si lo tienen, que lo disfruten al máximo porque puedes pensar que lo vas a tener toda la vida y no es así”.

Ricardo González Jr. “Cepi” señala que el video será enternecedor. También relata que la relación de sus hijos con su abuelo fue hermosa y lo gozaron al máximo.

“Uno de los mensajes más importantes que me dio mi papá cuando tenía 41 o 42 años es que me dijo ‘si yo no fui el mejor papá déjame pagártelo con tus hijos siendo el mejor abuelo’, entonces él se dio al máximo con los nietos”.