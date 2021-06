ES MI GENERAL

Combo de fotografías de la pelea de David “General” Cuellar que por fin consiguió el título internacional Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.

El queretano David Cuellar nuevo campeón Internacional del CMB

Noticias

El boxeador queretano, David “El General” Cuéllar se consagró como nuevo campeón Internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso Supermosca, al vencer por la vía del cloroformo al mochitense Karim “Traviesito” Arce.

El combate se realizó en el Auditorio Benito Juárez de Los Mochis, Sinaloa, en un inicio ambos púgiles saltaron al ring muy precavidos, sabiendo que los dos llegaban invictos a este choque; aunque de a poco se animaron a irse al frente, deleitando a los aficionados con un duelo de primer nivel.

El de Querétaro comenzó a ejercer presión sobre el peleador local que era alentado por su fanaticada, en duelo de vital importancia para el sobrino del pentacampeón mundial, Jorge “Travieso” Arce.

Los impactos de Cuéllar hicieron mella en la humanidad de Karim, que valeroso nunca cedió un palmo de terreno y siempre buscó responder las andanadas del “General” que lucía cada vez más seguro sobre el tapiz y llevó la pelea a terreno que le convenía poniendo mal en un par de oportunidades a Arce Lugo.

Cuéllar mandó a la lona al “Traviesito” en el cuarto asalto y luego en el noveno volvió a lastimarle, provocando que, de manera atinada, el réferi Gabriel López detuviera el pleito para decretar el triunfo a favor del visitante que se mostró mejor en el desarrollo del combate, lo cual le permitió mejorar su marca a 19-0 con 11 nocauts y dejó a Karim con 18-1-2 y 8 nocauts.

Tras el combate se informó que el queretano sufrió un golpe de calor debido a las condiciones climáticas, lo que provocó que tuviera un cuadro de deshidratación, sin embargo, se recuperó satisfactoriamente en el hospital y al salir se mostró contento por este primer título en su carrera, por lo que ya piensa en su primera defensa.

“Hay un compromiso firmado frente al excampeón mundial Moisés Fuentes que se tuvo que aplazar, afortunadamente los dos estamos puestos para la pelea y es algo que me da mucho gusto pues me gustan los retos y me motiva el rumbo que está tomando mi carrera”, declaró el joven púgil de 19 años.