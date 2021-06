AL RESCATE

Rogelio Funes Mori se une a los futbolistas no nacidos en México que defenderá los colores de la selección Mexicana porque nunca fueron convocados en su país. Javier Hernández podría terminar con las especulaciones de que está vetado en el TRI.

Rogelio Funes Mori y Javier “Chicharito” Hernández están en la pre-lista rumbo a la Copa de Oro

Semana de decisiones en la Selección Mexicana. Este lunes, Gerardo Martino entregó a la Concacaf una lista preliminar de 60 futbolistas, de cara a la Copa Oro, en la que aparecerán dos delanteros que bien pueden ser la solución al problema extremo que vive el equipo nacional: La falta de gol.

Estarán convocados Rogelio Funes Mori, goleador de origen argentino que milita en el Monterrey —y quien ha anunciado que terminó su proceso de naturalización— así como Javier Hernández, estrella del Galaxy de Los Ángeles.

En el caso del “Mellizo”, ahora sólo falta el trámite ante FIFA para cerrar su convocatoria.

Esto no quiere decir que alguno de ellos, o ambos, serán considerados, pero estarán en depósito, por así decirlo. Diez días antes del inicio de la Copa (10 de julio), Martino dará a conocer a los 23 convocados para el torneo de la Concacaf.

¿Son la solución?, ¿son quienes sacarán a la Selección del mal momento? Para Luis Flores, mundialista mexicano en 1986, ambos tienen sus méritos, aunque no sean del gusto de todos: “Para mí, José Juan Macías es de lo mejor que hay en el país, pero ha venido a menos, y Martino —creo— se ha dado cuenta que, aunque hay otros delanteros, hay jugadores de equipo y de Selección. Dicen que viene Funes Mori, no me agrada, pero si no hay más…”.

A quien sí le da toda su aprobación es a Hernández: “‘Chicharito’ hizo una gran pretemporada, se metió a lo suyo, se olvidó de la mercadotecnia y tiene la intención de retomar sus camino. Ojalá le den una nueva oportunidad”.

Las supuestas indisciplinas de Hernández, el que no sea bien visto por el grupo, debería quedar de lado: “Todos tuvimos indisciplinas, pero depende de cómo estés futbolísticamente hablando para que aplique o no esa indisciplina. A ‘Chicharito’ lo van a llamar, porque no hay mucha gente como él, con la experiencia que tiene”.