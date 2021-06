“Temo represalias tras denuncia”

La señora Katy Audeves, madre de la joven golpeada (en la grafica) se encuentran temerosas ante una posible represalia por parte del cantante de música regional mexicana, Remmy Valenzuela.

Remmy Valenzuela sigue en el ojo del huracán luego de ser señalado y denunciando ante las autoridades por violento

Fuente: Agencia México

Remmy Valenzuela sigue en el ojo del huracán luego de ser señalado y denunciando ante las autoridades por presuntamente agredir físicamente a su primo y la novia de este.

Ahora es la señora Katy Audeves, madre de la joven golpeada, quien reveló en entrevista para el programa Hoy que a pesar de que su hija ha enfrentado esta situación con fortaleza, se encuentran temerosas ante una posible represalia por parte del cantante de música regional mexicana.

“Es una niña muy fuerte porque pues todo lo que sufrió la miré tranquila, a lo mejor lo hizo por no verme sufrir, porque yo estaba ahí con ella en cada declaración y yo la tenía que escuchar y me partía el alma, y ella nada más volteaba y me miraba y no la miraba llorar”, relató Doña Katy.

Posteriormente, la señora Audeves manifestó su temor a represalias por parte de Remmy, por dar entrevistas del caso y apoyar a la joven en su denuncia contra él.

“A mi casa no puedo llegar, me da miedo estar ahí, por todo esto que está pasando, tengo unos niños sin ver y sin embargo tengo que trabajar porque tengo que alimentarlos, como siempre y ahora sí tengo miedo”, confesó.

No obstante, Katy Audeves destacó que su hija se encuentra totalmente resguardada en este momento. “Ella está en resguardo y gracias a Dios ya no tengo el temor por ella, porque ya está protegida”.

Finalmente, la señora explicó que su hija puede tener secuelas de los golpes que recibió. “Pero le mandaron a hacer estudios, y ellos dijeron que estaba bien, ya me la iban a dar de alta y resultó lo de los riñones, y como le digo, los golpes, todo mundo que la mira se horroriza, son golpes muy feos, muy fuertes, en mi vida he visto a una mujer tan golpeada y resulta que me tocó ver a la mía”.