En Peñamiller Continúa desaparecido un adulto mayor

Por: Cipriano Morales

Peñamiller, Qro.- Autoridades municipales de Peñamiller con apoyo de personas voluntarias continúan buscando a un adulto mayor que desapareció el pasado 7 de junio en Puerto del Ahorcado, padece de sus facultades mentales.

Familiares del hombre de la tercera edad, Ángel Sánchez Juárez, de 79 años de edad, tras el paso de los días su preocupación va en aumento, temen lo peor y piden el apoyo de la ciudadanía para dar con el adulto mayor, proporcionan el número 441 296 6219 para recibir información al respecto.

Como lo dio a conocer puntualmente esta casa editorial, familiares del hombre desaparecido dijeron que salió de su domicilio particular con rumbo desconocido la mañana del 7 de junio como a las 08:30 horas y desde entonces no saben nada de él, lo buscaron con familiares que recurría visitar pero no obtuvieron resultados positivos.

La última vez que fue visto vestía pantalón en color café obscuro, camisa manga larga en color azul, sombrero y usaba bordón de madera.