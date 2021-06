JLo rompe en llanto

Jennifer López se encuentra festejando una fecha muy especial, pues además de confirmarse su romance con Ben Affleck.

Durante la celebración de cumpleaños de su hermana

Jennifer Lopez se encuentra festejando una fecha muy especial, pues además de confirmarse su romance con Ben Affleck, su hermana Lynda está cumpliendo 50 años, por lo que “La Diva del Bronx” decidió sorprenderla con una reunión muy especial.

Al respecto de su celebración, Lynda escribió: “Sobre lo de anoche…. Otro viaje alrededor del sol, y ¡qué suerte tengo de pasarlo con las personas que más quiero en el mundo!, no hay suficientes palabras para agradecerle a mi hermana @jlo por una hermosa celebración de cumpleaños, con una hermosa playa y la foto de bebé más grande jamás vista… Agradecida por los amigos, la familia, el amor, todos los hermosos deseos de cumpleaños que todos enviaron hoy… y recuerdos que se quedarán para siempre. #amor #familia #yaybirthdays!!”

Por su parte, JLo respondió: “Mi hermanita… te amo… eres y siempre has sido mi mejor amiga… mi cómplice, mi paseo o morir. Quien siempre me ha celebrado en los buenos tiempos y me ha animado en los duros. Eres un ángel brillante y resplandeciente en la Tierra, con un corazón puro y un alma genuinamente hermosa. Te mereces las mejores cosas de la vida y en tu cumpleaños te deseo paz, salud, felicidad, éxito y lo más importante… todo el amor que tu corazón pueda desear. Feliz cumpleaños @lyndalopez08 !!!!!# Sitienes26Yotengo28 !! #Hermanas #Familia #Amor Verdadero”.

Además de los amorosos mensajes, Jlo compartió en sus historias de Instagram el momento en que rompió en llanto al dedicarle unas cariñosas palabras a su consanguínea, que profesionalmente se desempeña en el mundo del periodismo.