Lamenta Mirco Gallina asesinato de Athos

“Hacen falta leyes más severas aquí en Querétaro contra el maltrato animal, pues el envenenamiento es algo muy común”, aseveró.

Por Josefina Herrera

“Es un acto muy vergonzoso, de cobardía, porque envenenar a un perro es un acto de cobardes”, así lo refirió Mirco Gallina, titular de la Unidad de Rescate Canino de Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan, quien lamentó el asesinato de Athos y Tango, pues recordó algunas hazañas que realizaron junto con su perro Zorro, también rescatista; entre una de ellas la búsqueda de personas sepultadas en el terremoto de la Ciudad de México en 2017.

Entre voz cortada, el entrenador de perros señaló que el envenenar a un perro es un acto totalmente inhumano, sea del tipo de perro que sea, pero a uno que se dedica al rescate, es más grave aún, pues ellos se dedican a salvar vidas, además de que es un integrante más de la familia.

“Me da mucha pena que haya pasado esto porque hacerle esto un perro, siento mucho esto, porque igual yo tengo un perro de rescate, y hacerlo a un perro, no a cualquier perro, todos son valiosos, pero es un perro que ayuda al humano, que es un perro que tiene un apego particular con el humano, porque nosotros los enseñamos a la socialización con humanos, con otros perros, y son perros muy cariñosos, son súper perros, yo siento que son súper perros, y que un humano haya hecho esto, que lo haga a los perros que no tienen culpa de nada, es horrible”.

Entre la plática recordó los momentos de rescate en los que Athos y Zorro compartieron, pues fueron varios aquí en Querétaro, pero el más memorable fue en el terremoto del 2017, “de hecho yo con Edgar y Athos, estuvimos en el terremoto de 2017 y trabajamos juntos, y rescatamos a otras personas gracias este tipo de perros, pero son unos perros que tienen un tipo de entrenamiento particular, muy difícil y de muchos años, fuimos también a la Sierra Gorda juntos con Athos y Edgar, su guía, de hecho yo conozco bien a Athos y a Edgar”.

Ante estos acontecimientos dijo que las autoridades deben establecer leyes más severas, pues es muy común en Querétaro y en Tequisquiapan, que es donde él radica que de den estos envenenamientos y no se haga algo al respecto, pues en Italia, de donde es originario, hay una ley más dura contra el abandono o maltrato hacia los animales, e incluso les colocan un microchip por si llegan a perderse, o son víctimas de actos como éstos, hay cárcel o multas muy elevadas.

“Y ahorita que vengo de Italia por ejemplo, la ley es muy severa con el abandono, con el maltrato te llegan hasta llevar a la cárcel, pagan multas muy caras, es importante que si las personas maltratan un perro tengan demostración con pruebas para la cárcel, y por ejemplo el abandonó está bastante controlado porque les ponen un tipo chip, están registrados en el estado o en la región, cada región tiene su propio espionaje y se le pone un micro chip, y este micro chip se puede ver con un aparatito, entonces si el perro se pierde o lo roban digamos se hace una demanda de que el perro está perdido o te lo robaron, y con ese micro chip digamos se puede tener un control de ese tipo de cosas”.

Mirco Gallina dejó un mensaje muy claro a la sociedad, pues espera se pueda hacer justicia, no sólo para Athos, sino para todos los perros que han pasado por este tipo de actos, pues son como hijos dentro de una familia, y sobre todo por el trabajo que se realiza con los perros de rescate, pues lo da todo por una persona y sin recibir nada a cambio, ya que quienes son voluntarios y dedican todo su tiempo y dinero en ellos, lo hacen de corazón, pues han sido de gran utilidad para la sociedad.

Cabe recordar, que Athos era de raza Border Collie, y gormaba parte del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano, USAR, de la Cruz Roja, y ahora se pide justicia para él y Tango, quienes este lunes fueron envenenados con unas salchichas.