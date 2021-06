“No me quedo el saco”

Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, compartió con sus seguidores la excelente relación que existe entre sus padres.

Hija de Arturo Carmona lo exhibe escuchando “Te quedó grande la yegua” y muestra la reacción que tuvo Alicia Villarreal

Agencia México

Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, compartió con sus seguidores la excelente relación que existe entre sus padres a pesar de las diferencias que en su momento los llevaron a tomar la decisión de terminar su relación sentimental.

A escasos meses de que la joven denunciara haber sufrido abuso sexual por parte de un familiar y que los artistas se mostraran unidos para apoyarla, ahora la joven colocó un divertido momento entre la ex pareja.

Cuando Alicia lanzó su canción en mariachi “Te quedó grande la yegua” hace más de 20 años, se rumoreó que era una dedicatoria para Arturo Carmona, de quien se divorció en el 2000 en medio de especulaciones sobre una posible infidelidad del actor.

Sin embargo, todo esto ha quedado en el olvido entre Arturo y Alicia, pues en los videos que mostró Mel en su cuenta de Instagram, se ve al ex futbolista escuchando a todo volumen y reaccionando aparentemente sorprendido ante la letra del tema.

Pero esto no fue todo, posteriormente se observa una captura de Alicia Villarreal sonriendo ante las imágenes que compartió la joven, dejando entrever la excelente relación que existe entre sus progenitores.

Como se recordará, hace algunos años, Arturo Carmona negó que este tema fuera compuesto para él durante una entrevista para el programa Hoy.

“Nunca ha dicho que fuera para mí, mucha gente lo relacionó porque precisamente fue en la época de nuestra separación, entonces dijeron ‘Es para Arturo’, pero no. […] No fue una canción que me quedó el saco y ella lo sabe”, dijo en aquella ocasión.