Austria será el primero en eliminar el uso de cubrebocas y permitir eventos masivos

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, anunció las nuevas medidas a la pandemia de coronavirus que se pondrán en marcha a partir del 1 de julio.

El gobierno austriaco señaló que, a partir del 1 de julio, el uso de cubrebocas ya no será necesario y permitirán eventos a gran escala.

Noticias

Estas medidas fueron compartidas por el canciller, Sebastián Kurz, este jueves 17 de junio. Para participar en cualquier tipo de evento, debes demostrar que has sido vacunado, haberte recuperado de COVID-19 o presentar una prueba negativa. No obstante, los establecimientos nocturnos tendrán un límite de capacidad determinado hasta el 22 de julio, y si la situación epidemiológica no empeora, se restablecerán por completo.

Las grandes fiestas privadas como las bodas serán permitidas nuevamente, pero los participantes también deberán demostrar que han sido vacunados, recuperados o mostrar una prueba negativa reciente. El gobierno cree que estas medidas son razonables debido a que los datos epidemiológicos han mejorado más de lo esperado con una tasa de incidencia en los últimos 7 días de 15 casos por coronavirus por cada 100 mil habitantes.

El Canciller Kurz aclaró que “es un gran paso hacia la normalidad “. Como explicó la ministra de Turismo Elisabeth Koestinger en bares, cafés y clubes, las mascarillas seguirán siendo imperativas, y dijo que los trabajadores también deberían usarlas. Además, a partir del 1 de julio, los eventos relacionados con el arte, la cultura y el deporte se llevarán a cabo con aforo limitado.

“La situación es mucho mejor de lo esperado”, dijo el canciller Sebastian Kurz a los periodistas, aunque advirtió que la gente debe vacunarse y no tener “exceso de confianza” hasta que estén inmunizados.

Sin embargo, las autoridades solicitaron a la población permanecer alerta, especialmente frente a la variante india del coronavirus, conocido como ‘Delta’, que podría empeorar la situación.

El miembro alpino de la Unión Europea de casi nueve millones de personas ha informado de más de 649.000 casos hasta la fecha con unas 10.670 muertes.

Casi la mitad de la población ya ha recibido al menos una vacuna, mientras que una cuarta parte está completamente vacunada.