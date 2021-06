Luz Elena González.

Luz Elena González reacciona a la aparición de su imagen en sitios porno

Agencia México

Luz Elena González confesó estar enterada de que su imagen aparece en distintos sitios pornográficos a pesar de nunca haber realizado un trabajo de este tipo.

Contrario a otras estrellas del espectáculo que se manifiestan molestas por esta situación, la actriz declaró: “Me da mucha risa la verdad, evidentemente no soy yo, entonces cuando me ha tocado ver, digo ‘¿qué haces?’, si la gente hace todas esas ediciones, ¡ay no!, no vas a andar correteando a toda la gente que no sabes ni quienes son y que no tienen una cara en el internet y hacen este tipo de ediciones, y al final cuando te preguntan dices ‘no soy yo’, y ya”.

Sin embargo, durante la entrevista que brindó al programa Venga la Alegría, la artista de 46 años recalcó que no es ella la que aparece en esos videos de contenido sexual. “Además son cuerpos que es tan evidente que no eres. El que se enoja pierde, y la gente lo sigue haciendo y la gente lo hace, lo hace y lo hace, no, a mi no me enoja, nada más no soy yo y ya, la gente edita cosas”.

De la misma manera, Luz Elena aseguró que ya habló de este tema con su familia, entre ellos sus hijos, por lo que se siente muy tranquila en ese aspecto. Inclusive reveló que ya tomó algunas medidas para contrarrestar estas acciones contra su persona.

“Los puedes reportar y los quitan un ratito y luego sale otro y pone otra cosa y pues nada más hay que estarlos reportando y estar checando, ellos son los que… con todo respeto, digo se hacen sus chaq%&$ mentales y hacen sus recortes y sus ediciones y el problema es de ellos, no mío, y no soy yo, al final no soy yo”, manifestó.

Por último, González descartó unirse a la plataforma Only Fans, la cual comparte contenido erótico que ha sido realizado por la misma persona. “¡Ay, no!, no es lo mío, ya estoy muy grande para esas cosas, no se me antoja a mí, y nunca he sido así, tampoco es mi personalidad”, remató.