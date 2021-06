Javier Hernández sólo estuvo en la lista 24 horas y ya quedó fuera para los siguientes partidos del TRI.

A Javier Hernández le dura poco la sonrisa por convocatoria

AGENCIAS

Apenas le duró 24 horas la ilusión a Javier Hernández. “El Chicharito”, el goleador histórico de la Selección Mexicana quedó fuera de la lista de 45 convocados para los juegos amistosos en contra de Panamá, el miércoles 30 en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee y frente a Nigeria el sábado 3 de julio, en el Coliseum de Los Ángeles, California.

Quien sí está es Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey, recientemente naturalizado mexicano.

Hernández había aparecido en la prelista de 60 futbolistas de cara a la Copa Oro, su primera desde septiembre de 2019. Después de esa fecha ha sido ignorado por Gerardo Martino, técnico nacional, sin una clara explicación al respecto, lo que ha despertado la especulación acerca de una supuesta indisciplina del hoy delantero del Galaxy de Los Ángeles.

Los 45 convocados se dividirán en dos grupos. El primero, que irá a Nasville para jugar contra los canaleros, estará formado en su mayoría por jugadores que irán a Tokio, más los tres refuerzos: Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín. El segundo, dirigido a competir en la Copa Oro estará integrado por los “consolidados” y “europeos”, como Alfredo Talavera, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Manuel Corona e Hirving “Chucky” Lozano, entre otros.

Aunque la mayoría de los seleccionados mexicanos no se ha manifestado acerca de la convocatoria de Funes Mori, uno de los líderes, de los más veteranos como Héctor Moreno, ya le dio la bienvenida: “Bienvenido paisano”, escribió el mundialista en su cuenta de Twitter, a lo que el atacante, quien será su compañero en los Rayados de Monterrey, contestó: “Muchas gracias Héctor, nos vemos pronto”.

Javier Hernández, a sus 33 años de edad, parece que no volverá a la Selección, no mientras Gerardo Martino esté en la banca, así que en tanto Raúl Jiménez no regrese al 100 por ciento recuperado de su lesión, el lugar será de Rogelio Funes Mori, quien sin jugar ya desplazó a Alan Pulido y Henry Martín.