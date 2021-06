Ser “Juanga” alivia el alma y corazón: Jaime Varela

(EL UNIVERSAL).- Este 2021, Jaime Varela cumple 31 años de imitar al “Divo de Juárez”, Juan Gabriel, y dice, darle vida al cantante durante todo este tiempo ha sido su pasión, pero tampoco ha sido fácil quitarse el traje para ser Jaime, la persona normal.

“No me molesta, esto me ha beneficiado para desarrollar mejor mi trabajo, tengo una forma de vivir, de sentir y de pensar independiente al personaje porque tengo familia, pero siempre lo he cargado con mucho orgullo, yo no soy Juan Gabriel en casa, soy Juan Gabriel en el escenario y creo que es una forma de conservar el recuerdo de lo que fue este señor para el mundo”.

Tras una dura pandemia que golpeó a la industria musical y de los espectáculos, este 2021 Jaime ha retomado poco a poco su trabajo que dice, ya no solamente es una imitación, es una recreación del trabajo de uno de los artistas más importantes.

“Estoy agradecido con Dios, con la vida, con la gente que me da la oportunidad de mostrar el respeto y el cariño que tengo a través de la música de nuestro querido Juan Gabriel prepararlo nuevamente en un espectáculo es un poco el alivio al alma y al corazón”, explica.

A inicios de los 90, Jaime Varela fue parte de los coros de Juan Gabriel durante siete años.

“Todas estas vivencias son las que me han tocado el alma para ser un digno representante, con un show más formal, ya no es una imitación, es una recreación original”, asegura.

Varela prepara show en Ensenada el 31 de julio y el 4 de septiembre en Cuernavaca.

Jaime Varela cumple 31 años de imitar al “Divo de Juárez”, Juan Gabriel

Abuelos sueltan risas sin usar diálogos

(EL UNIVERSAL).- Dos viejitos viven en una casa de descanso en la que todo puede pasar sin necesidad de salir de su habitación: desde peleas de almohadas hasta aventurarse en un barco por el mar.

Ambos protagonizan la puesta en escena “Ernest & Bottom”, creada por Geralldy Nájera, y en la que a través de gestos y movimientos y sin necesidad de diálogos, invitan al público de todas las edades a reír.

“Para mí el teatro tiene la función de sensibilizar al espectador y conectarlo de nuevo con su mundo emotivo, como directora es lo que me interesa hacer”, comentó Geralldy en el marco del inicio de temporada.

La autora explicó por qué decidió que sus personajes no hablaran sino que contaran su historia a través del cuerpo.

“El diálogo inmediatamente nos coloca en un lugar como espectadores donde tiene que pasar por un filtro de la razón, entonces al quitarlo, además de hacerlo universal y que cualquier persona de cualquier edad lo pueda entender, debido a que entra a través de los sentidos -la vista, el sonido, la música que guía la emoción- conecta más fácil con la sensibilidad que las palabras. Abre la lectura a cada espectador según su creatividad”, detalló.

El montaje se estrenó ayer domingo y ofrecerá funciones los domingos a las 12:30 horas en el Teatro Milán. Protagonizado por Juan Cabello, Karim Raziel, Lucía Pardo, Diego Santana y Pepe Ponce, presenta una historia de cómo dos adultos mayores con personalidades diferentes pueden llegar a convivir.

La obra realizada bajo la técnica clown surgió de un periodo en el que la autora estuvo hospitalizada y ya había ofrecido funciones previamente en teatros como el Benito Juárez y con funciones especiales para escuelas.

La autora comparte lo que significa tener entre los asistentes a niños: “La energía de los niños es muy liviana, ríen muy desinhibidamente y cuando el público se conjunta entre niños y adultos es muy bonito porque al adulto nos abre la risa de los pequeños, nos contagia, nos lleva a ese lugar de conectar con esa inocencia, juego, sorpresa”, dijo.

“Si bien el niño lo ve, lo entiende, lo disfruta, también toda la familia, tiene capas de profundidad que a veces sólo el adulto logra descifrar y es bonito hacer una experiencia en conjunto porque para que al teatro vengan los niños tienen que venir los papás”.