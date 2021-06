Sí habrá cabalgata por festejo de aniversario de SJR

Deciden de último momento no dejar pasar esta tradición

Por Josefina Herrera

Noticias

Con motivo del festejo del 490 aniversario de la fundación de San Juan del Río, se llevará a cabo la tradicional cabalgata de la amistad este 24 de junio, que saldrá desde las instalaciones del CECUCO y recorrerá algunos puntos del Centro Histórico del municipio.

Aunque no estaba contemplado dentro de los festejos, la convocatoria para participar salió desde el viernes, esto para no dejar pasar desapercibida esta que es ya una tradición, pues ante un escenario más positivo en el estado por la pandemia, se pretende realizar este evento.

La cabalgata iniciará entre las 10 y 11 del día y tendrá un recorrido de aproximadamente dos horas, avanzarán hacia la Panamericana para dar seguimiento a la Avenida Juárez, después darán vuelta por Hidalgo y Morelos hasta Alfonso Ballesteros, para culminar sobre la calle de Ernesto Perrusquía, Artículo tercero y regresar al CECUCO, donde habrá una comida para quienes participen.

Javier Osornio, uno de los principales promotores de este evento, señaló que es importante que se note que el municipio está de fiesta, y es por ello que se está haciendo la invitación abierta a quienes monten a caballo.

“Se está invitando a que se sumen todos los amigos, los charros de cada año, que participan en la cabalgata precisamente para que no pase, porque el año pasado no hubo por la pandemia y estuvo muy triste y muy desangelado el cumplimiento de nuestro municipio, entonces eso es lo que no queremos dejar pasar, dada la premura pues estamos invitando a muchos amigos a efecto de que haya más que nada participantes y amigos a caballo”.

En cuanto a algunos protocolos sanitarios a efectuar, informó que como el recorrido será a caballo, habrá la distancia correspondiente entre uno y otro, pero además se está pidiendo que lleven su cubrebocas, y de no llevarlo ahí estarán proporcionando algunos, así como sanitizante.

Cabe recordar que el año pasado no se pudo realizar ningún evento presencial, incluida la cabalgata, por festejos de aniversario de la fundación de San Juan del Río, debido a la pandemia, únicamente hubo algunos virtuales, pero este año se pretende hacerlo distinto.

Aunque no se tiene aún proyectado cuántos podrían estarse sumando a la cabalgata, si esperan que haya buena participación para celebrar el 490 aniversario del municipio.