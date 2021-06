TRISTE NOTICIA

Están en negociaciones para vender la plaza de toros Santa María.

Por José Luis Jiménez

Fotos de Jackeline Medina y archivo

Noticias

La plaza de toros Santa María, uno de los escenarios emblemáticos taurinos de Querétaro se ha puesto a la venta y la familia González Arestegui, ya se encuentra negociando con empresas, sin que hasta el momento, haya llegado a algún arreglo con alguna de ellas.

El empresario Nicolás González Arestegui, admitió las negociaciones, luego de conceder en una plática con el periodista Andrés Estévez.

La noticia de inmediato fue del dominio público y los actores taurinos ofrecieron sus comentarios al respecto.

Noticias logró entrevistar en exclusiva al empresario Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa, a quien no hubo necesidad de enterarlo de la información, pues ya la conocía.

“Es triste una noticia así, porque la Plaza Santa María, está llena de recuerdos”, dijo el empresario que preside la Plaza de Toros Juriquilla.

Cuando habla de los recuerdos del coso taurino, se refiere a las corridas navideñas, donde destacó la faena de Paco Camino, “que es una de los festejos imborrables”.

Se dice que la plaza que un día construyó Nicolás González Jáuregui, quien la inauguró el 23 de diciembre de 1963, será vendida y los interesados la demolerían para hacer un centro comercial.

Se le pregunta al “Pollo” Torres Landa ¿usted algún día permitiría la demolición de la Plaza de Toros Juriquilla?

“Yo entiendo a los señores González, porque todo mundo tiene derecho a pensar en lo mejor para su patrimonio, como aficionados nos duele, pero tengo las esperanzas de que, a lo mejor, no la tiren por el bien de la fiesta”, acotó.

E incluso el empresario relató una anáctota. “Hace muchos años yo compré el Cine Alameda, conseguí el permido para demolerlo y hacer un centro comercial unto al jardín Guerrero, sin embargo a pesar de que tenía permisos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Obras Públicas, el profesor Loarca (Eduardo), cronista de la ciudad dijo que no era posible que tiraran ese patrimonio de la ciudad y a la mera hora el gobernador Burgos (Enrique), me dijo como le podemos hacer para no tirar el cine. Llegué a un arreglo y puede haber una presión tal por si, llegado el caso de que la quieran tirar, la respeten y la dejen.

Reconoció el “Pollo” Torres landa que será un duro golpe para la tauromaquía por la importancia de la Plaza Santa María a nivel nacional.

“Pero si un día dejó de existir la Plaza de toros “4 caminos” en la CDMX para dar paso a un centro comercial, también se tiró la Plaza de Ciudad Juárez, con el mismo fin, las plazas de toros nacen en lugares que después resulta el terreno muy apetitoso para centros comerciales, comentó el Juan Arturo Torres Landa.

La plaza Santa María también fue recinto para presentaciones musicales memorables e incluso funciones de lucha libre.