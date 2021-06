Confirman romance

“Rey Grupero”, confirmó su romance con Isabel Castro.

Agencia México

Luis Alberto Ordaz, reconocido en el medio artístico como “Rey Grupero”, confirmó su romance con Isabel Castro, integrante de Acapulco Shore, a pocas semanas de poner fin a su relación sentimental con Cynthia Klitbo.

Durante la entrevista que concedió al programa “Despierta América”, el youtuber confesó que, a pesar de tener gran aprecio por la actriz, ahora su corazón está con Isa.

“Ella ha hecho su vida, es su vida, yo la amo y la respeto como a todas las damas del universo, pero yo estoy encantado con ella (Isa), ahora sí que lleguen los chismes, que llegue todo”, manifestó Rey Grupero.

Posteriormente, Luis Alberto Ordaz destacó que nunca le fue infiel a Klitbo. “Ella sabe que nunca le fallé, nunca le falté al respeto, siempre que ella estuvo yo la respeté muchísimo. Yo llevaba dos meses, casi 3 meses solo, llegó Isa y pues, se dio, y fue algo que de verdad ni lo planeamos”.

Al respecto de los motivos de su truene con Cynthia, el influencer reveló que Alfredo Adame tuvo algo que ver en el tema. “El distanciamiento, estar separados por tanto tiempo y que este tipo (Adame) estuviera molestando tanto, porque él dio la información de Cynthia, cuando dio mi teléfono, a mi me hizo pedazos la vida dos semanas, que me estuvieron marque y marque y ya después se van bajando las aguas y te dejan de marcar, pero es incómodo porque es algo muy privado”.

Por último, Rey Grupero le envió sus mejores deseos a la reconocida villana de las telenovelas. “Quiero que sea una mujer feliz, que sea una mujer plena, yo conocí de su vida, la conocí a fondo, entonces yo no podría desearle algo malo a una persona que me dio tanto cariño también, yo le deseo siempre lo mejor, es una buena mujer, y también si encuentra el amor, pues también se lo deseo de todo corazón”.

Cabe señalar que, por su parte, Isa Castro se dijo muy enamorada del youtuber y al ser interrogada sobre lo que ve en Rey Grupero, comentó: “Todo, todo… la verdad es que siempre me alegra los días, yo así le digo, siempre me estoy riendo, siempre me está consintiendo, la verdad estoy muy contenta”.