Está de vuelta

Agencia México

El actor y conductor Ernesto Laguardia fue captado en los pasillos de Televisa luego de algunos años de ausencia de las televisoras mexicanas.

Sin ocultar que se encuentra en pláticas con la empresa de San Ángel, el artista de 61 años dijo en entrevista para el programa Hoy que está a punto de volver a la empresa que lo vio nacer profesionalmente.

“Si hay un proyecto ahí que vamos a esperar que se dé, y si es así se los platicaré con muchísimo gusto”, explicó Ernesto con una gran sonrisa.

Acto seguido, Laguardia confesó su emoción por regresar a Televisa. “Sí, de hecho, ahora que entré fue padre, muy emocionante, y bueno, es la casa donde estuve todos los días 44 años, así que regresar es siempre algo de suma importancia para mí en lo profesional, pero también en lo personal, quiero mucho a esta empresa”.

A pesar de que el Ernesto no quiso brindar detalles del proyecto, hace algunas semanas Victoria Ruffo confirmó que estaba lista para comenzar el rodaje de la segunda parte de la telenovela “Corona de Lágrimas”, misma en la que el actor fungió como antagonista junto a Adriana Louvier, contando con las actuaciones estelares de José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones, Maribel Guardia, África Zavala y Lola Merino.

Por otra parte, Ernesto Laguardia también aprovechó la entrevista para desmentir los rumores con respecto a una posible separación de su esposa, con quien lleva 14 años de relación sentimental.

“¿En serio?, no sé, de repente dicen muchas cosas que no tienen nada qué ver, pero no, no fue así, estamos juntos y estamos contentos. Ya llevamos muchos años juntos, y cada vez mejor, así que contento, nuestros hijos creciendo muy sanos, muy bien y así es que feliz de la vida”, finalizó.