Necesario Centro de Salud Mental en SJR Psicología UAQ

CESECO está trabajando fuertemente para atender todo tipo problemáticas en salud mental

Por Josefina Herrera

Ante la alza en suicidios registrada en los últimos meses, el coordinador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, Agustín Otero Trejo, indicó que hace falta un Centro de Salud Mental, pues la cifra es alarmante.

“Por supuesto, no sólo en San Juan del Río, me parece que a nivel República son pocos los Centros de Salud, por ejemplo aquí en San Juan del Río tenía conocimiento que hace algunos años existía el área de psiquiatría del Hospital General, hasta donde sé, no tengo la información clara pero parece que no existe ya el área de psiquiatría, nosotros en algún momento como Facultad de Psicología en el campus tuvimos una conexión con el área de psiquiatría, se trabajaba conjuntamente, y hace cinco o seis años que desapareció, lo cual es sumamente preocupante”.

En este sentido mencionó que a través de la CESECO como Facultad están trabajando en atender a la ciudadanía con cualquier problema emocional, y más aún en estos tiempos de pandemia, ya que el 80 por ciento de los casos que se atienden son derivados de los conflictos que ha dejado este problema social, y aunque el tema de los suicidios no es nuevo, si se han incrementado asociada a esta causa.

“La entrada de este tema no es nuevo, parece que más bien dado que la propia ciudad está creciendo pues empiezan a crecer las problemáticas, es una conducta propia del ser humano de todos los tiempos, yo considero que tiene mucho que ver la parte de la pandemia lo que estamos viviendo, por lo menos a nivel personal, que es la privada se puede decir que el 80 por ciento de los pacientes nuevos que recibimos traen una problemática relacionada con la pandemia, pérdida de empleo, estrés, ansiedad, problemas de sueño, me parece que este tipo de conductas se deriva de situaciones como estas desafortunadas, yo lo he comentado ya en otros espacios, invitar a toda la población, que es hacer que se acerquen a nuestros espacios universitarios en la Facultad de Psicología, tenemos la CESECO de servicio a la comunidad, me parece un espacio extraordinario para atender este tipo de problemática porque el suicidio no nada más representa la muerte de la persona que la ejecuta, me parece que también repercute incluso en el familiar”.

En este sentido, mencionó que valdría la pena que los familiares u amigos de las personas que toman esta decisión se acercaran a este espacio para comenzar a analizar lo que hay de trasfondo de la situación que los lleva a quitarse la vida, pero además recibir la atención que necesitan quienes vivieron de cerca la muerte de un ser querido por esta decisión.

Asimismo, dijo que muchas veces se puede poner de pretexto que el servicio es caro, sin embargo la CESECO fue creada precisamente para atenderlos a un bajo costo.

El coordinador de la Facultad de Psicología también hizo la invitación para que la población en general esté atenta ante cualquier conducta de un ser cercano, ya que eso puede hacer la diferencia, porque muchas de las veces la misma sociedad es ajena a este tipo de problemáticas.

“Yo he escuchado en varias ocasiones decir que ‘quiere llamar la atención’, o ‘no lo va a hacer’, yo creo que hay que atender por mínimo que sea ese tipo de problemática, algo que estamos teniendo actualmente como sociedad, esta parte de no ser escuchados incluso en la calle lo podemos ver, la indiferencia de personas que se sienten mal, me ha tocado ver personas en la calle llorando y alrededor pasan 10 personas como si no existiera la persona, entonces ese tipo de cosas yo creo que como sociedad nos estamos desfragmentando, y también tiene que ver con la condición social”.